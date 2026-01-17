נובאק צריך נס במלבורן, אלקראס לשבור מחסום

אחרי הפוגה לא ארוכה, עונת 2026 בטניס העולמי יצאה לדרך והמנה הראשונה מגיעה כמובן עם הגראנד סלאם הפותח של השנה באליפות אוסטרליה, שיהיה כנראה גרסה נוספת של אן-דן-דינו בין קרלוס אלקראס ליאניק סינר. שני כוכבי העל של הטניס העולמי נמצאים בפער מעל כולם ורק הפתעה מרעישה תימנע מאחד משניהם לשים את ידו על המייג’ור הראשון של השנה.

כבר שנתיים שאין מתחרים לאיטלקי ולספרדי, גם לא נובאק ג’וקוביץ’ הגדול. מה שכן, הדבר הכי יציב ביריבות בין שניהם – התחרות במלבורן, פעמיים ושנתיים ברציפות שסינר היה זה שחגג באוסטרליה, כשאלקראס מגיע לכאן במטרה להשלים את הסרייה ההיסטורית ולזכות בכל אחד מארבעת המייג’ורים.

הספרדי, שעל היכולות שלו והיופי שמביא לסבב אין מה לחדש, סיים את 2025 ראשון והמשמעות העיקרית אחרי ההגרלה, שלא יוכל להתמודד מול סינר או נובאק לפני הגמר הגדול. קשה לדעת למה דווקא באוסטרליה קרליטו לא מצליח להתפוצץ, אולי המעבר מחופש (על הנייר) לטורבו של שבועיים, זמן הנעה יותר איטי או קושי עם המשטח. אך בכל אופן מבחינה מקצועית אין סיבה שלא יניף גם שם, וזה בוודאות רק עניין של זמן.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס (IMAGO)

הכוכב האיטלקי מצדו פותח את השנתיים האחרונות כמו מכונה משומנת, בדיוק כמו שמסיים את זו שלפניה, בין אם זה הובלת איטליה להיסטוריה בדייויס או ניצחון בגמר טורניר הסבב לעיני הקהל הביתי בטורינו. בכל אופן, בראייה הגדולה יותר סינר עם 4 מייג’ורים ולא רוצה לתת לאלקראס לברוח לשביעי שלו, אז כבר זה יהיה פער רציני שלא יהיה פשוט להדביק.

הסרבי המעוטר בן ה-38 מחפש כבר שנתיים את ה-25 שלו, לפחות את ה-100 הוא הצליח לקחת וגם כמובן לזכות בזהב האולימפי בתווך, אבל עם שני המטאורים שמעליו זה נראה כמו משימה בלתי אפשרית, ודאי לא בגילו ובמצבו הפיזי שרק לאחרונה העיד עד כמה הוא רחוק מלהיות 100%, גם לא 60% לפחות כלפי חוץ.

אם טורניר של הטוב משלוש מערכות נובאק לא מצליח לקחת לשניהם, על אחת כמה וכמה הטוב מחמש מערכות ועוד בקיץ האוסטרלי המתיש שיהפוך את המשימה להרבה יותר קשה (למרות שבשבוע הקרוב מזג האוויר בסדר גמור, ורחוק מלהיות קשוח ביותר). לזכותו של הגדול מכולם נזכיר גם שהוא חגג במלבורן כבר 10 פעמים, יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה. 11? יהיה בוודאות הגדול והמרשים מכולם.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

ועדיין לפחות על פי השנה שעברה, ג’וקוביץ’ היה טוב יותר כמעט מכל הסבב, להוציא כמובן את שני כוכבי העל. הסרבי הגיע בכל גראנד סלאם לשלב חצי הגמר וגם כשהוא ממש הרחק משיאו, הוא עדיין היה יעיל יותר משחקנים שצעירים ממנו בעשור ומעלה.

קשה מאוד לראות מישהו שידגדג את סינר ואלקראס, אלכסנדר זברב ייחנק שוב ברגעי האמת סביר להניח, מוסטי כישרון ומסוכן, אבל לא נראה כמו מישהו שיילך עד הסוף, אלכס דה מינור עיקש ומהיר, אבל גם הוא כנראה לא יעבור רבע גמר. טיילור פריץ ובן שלטון ינסו לשבור את הבצורת האמריקאית, לפחות אחד משניהם כנראה יהיה ברבע, אבל לא מעבר.

אלכסנדר זברב (רויטרס)

אגב, מי שסוגר את העשירייה ונמצא בתקופה הטובה בקריירה הוא אלכסנדר בובליק, יכול להיות סוס שחור לכל מדורג בכיר, אבל לזכייה? צריך סנסציה יוצאת דופן. בכל אופן, האלוף והאלופה בגראנד סלאם הפותח של השנה ייהנו מסכום לא רע בכלל העומד על 4.150 מיליון דולר, שזה 19% יותר גבוה מהפרס הראשון בשנה שעברה. שחקן שיעוף כבר בסיבוב הראשון יקבל 150 אלף דולר ואילו מי שייעצר בשלב חצי הגמר יהנה מ-1.250 מיליון דולר.

בנשים: הכל פתוח, עוד לא מאוחר

לפני כולן, ומי שנחשבת לפייבוריטית היא ארינה סבלנקה – הבלארוסית, אלופת הטורניר מלפני שנתיים ושלוש, מגיעה למלבורן עם ביטחון של מי שכבר יודעת איך שורדים שבועיים על המגרשים הקשיחים, בחום ובלחץ של פתיחת עונה. ההגשה החזקה והעוצמות מהקו האחורי הופכות אותה למועמדת טבעית לשחזור, בוודאי אחרי ההנפה באליפות ארה”ב, אבל ההיסטוריה של הטורניר הזה מלמדת שגם פייבוריטיות לא מקבלות כאן הנחות.

מאחוריה נמצאת איגה שוויונטק, השחקנית היציבה ביותר בסבב בשנים האחרונות, אך עדיין כזו שמחפשת את החותמת האוסטרלית (6 מייג’ורים בסה”כ). היא כבר הוכיחה דומיננטיות בגראנד סלאמים אחרים, אך במלבורן נתקלה לא פעם ביריבות שלחצו אותה מוקדם והוציאו אותה מאזור הנוחות. מבחינתה, זה המקום האחרון שבו נשאר לה עוד חשבון פתוח.

ארינה סבאלנקה מרוצה (רויטרס)

אליפות אוסטרליה ידועה גם כטורניר שמסרב להישאר צפוי. מאז הזכייה של סרינה וויליאמס ב-2017, לא נוצרה כאן שליטה מוחלטת, והתחושה היא שכל שנה נכתבת היסטוריה חדשה, על אף שסבאלנקה הניפה ב-2023 ו-2024. התנאים הקיצוניים, עומס המשחקים והעובדה שמדובר בגראנד סלאם ראשון של השנה שוב יוצרים קרקע מועדפת להפתעות ולא במקרה אשתקד ראינו דווקא את מדיסון קיז מגיעה משום מקום ולוקחת את כל הקופה.

קוקו גוף האמריקאית, שרק בת 21 חשוב להזכיר (מרגיש שנמצאת איתנו כבר עשור), כבר מזמן לא מגיעה לתחרויות הכי גדולות ככישרון צעיר אלא כשחקנית שמאמינה שהיא יכולה ללכת עד הסוף שוב, אחרי שכבר חגגה באליפות ארה”ב וברולאן גארוס בשנה שעברה.

קוקו גוף (רויטרס)

בסופו של דבר, סבב הנשים נכנס שוב לאליפות אוסטרליה בלי תסריט סגור, אבל עם נקודת פתיחה ברורה: סבאלנקה היא זו שכולם רודפות אחריה. במלבורן, יותר מבכל מקום אחר, הדרך לתואר עוברת דרך הראש לא פחות מאשר דרך היד – ומי שתדע לשרוד את השבוע הראשון, יכולה למצוא את עצמה מרימה גביע גם השנה.