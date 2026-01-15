אליצור רמלה ניצחה 65:90 את בנות פתח תקווה

במשחק ההשלמה של מחזור 10 בליגת אתנה ווינר סל, בנות פתח תקווה נכנעה היום (חמישי) 90:65 לאליצור רמלה, כשעבור האחרונה מדובר היה בניצחון השמיני העונה, שעוזר לה להתברג בחלק העליון של הטבלה.

בנות פתח תקווה – אליצור רמלה 90:65

אליצור רמלה משיגה את ניצחונה השמיני וצועדת להתברגות בחלק העליון של הטבלה, כשעדיין נותרו לה שני משחקי השלמה. הרבע הראשון הסתיים ב 12:19 לזכות האורחת, כאשר עדן רוטברג מובילה את הקלעיות עם 7 נקודות. כשהיה נדמה שהמארחת חוזרת למשחק ומצמצמת את הפער, רמלה פתחה מבערים ועלתה במחצית ל-34:49.

עד המחצית כאמור, הייתה שליטה של רמלה עם 18 ריבאונדים לעומת 10, 60 אחוז מהשדה לעומת 40, 13 נקודות מאיבודים לעומת 0 ו-8 נקודות מהזדמנות שנייה לעומת 0 לפתח תקווה. היחידה אצל המארחת שסיפקה את הסחורה עד השלב הזה, היא דניאל אדמס, עם 13 נקודות ב-66 אחוז מהשדה.

הרבע השלישי נפתח ב-2:15 לרמלה והסתיים ב-16:24 לטובת האורחות. עשר הדקות האחרונות של ההתמודדות, שהיו לפרוטוקול בלבד, הסתיימו ב-15:17 לטובת הרמלאיות.

קלעו לאליצור רמלה: עדן רוטברג 21 נקודות, אראלה גבירנטס 14, מיקיה האריגן 13, צ׳לסי נלסון ואלני בוסגנה 11 כ”א, ליאור גרזון 10 ומאי רווח 3.

קלעו לפתח תקווה: דניאל אדאמס ובויאנה קובסביץ 14 נקודות כ”א, פולין מליסה דיווקנה 13, ג׳ניפר פליישר 8, מאי דיין 7, אופיר קסטן 6, אריאנה פיליפס 2 ונטע רובין 1.