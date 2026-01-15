אבוקסיס ירוויח אם נתניה תסיים בפלייאוף העליון

בשבת הקרובה מכבי נתניה תנסה לצאת לדרך חדשה נגד בני סכנין, במסגרת המחזור ה-19 בליגת העל. מי שיעמוד לראשונה העונה על הקווים של היהלומים הוא רוני לוי, שחתם כמאמן הקבוצה במקומו של יוסי אבוקסיס שפוטר.

אם מכבי נתניה תסיים בפלייאוף העליון עם רוני לוי, מה שירוויח מכך יהיה אבוקסיס המפוטר, כי לפי החוזה שלו עם המועדון, אם הקבוצה מסיימת בפלייאוף העליון זה מבטיח לו חוזה לעונה נוספת.

החוזה של אבוקסיס עמד על 60 אלף שקלים נטו לחודש, כלומר, הצלחה של רוני לוי שווה לו עוד 600 אלף שקלים נטו (לעונה) – אז אין ספק שהמאמן המפוטר ירצה בהצלחה של מחליפו.

נכון לכתיבת שורות אלו, מכבי נתניה ממוקמת במקום השביעי בליגת העל עם מאזן של שמונה הפסדים אל מול שבעה ניצחונות, ועוד שלוש תוצאות תיקו – כשהיא רחוקה רק 2 נקודות מהמקום השישי והפלייאוף העליון. כזכור בשלישי האחרון, עם בני לם כמאמן זמני על הקווים, היהלומים הודחו מגביע המדינה בשלב שמינית הגמר לאור הפסד 2:0 למכבי יפו מהליגה הלאומית.