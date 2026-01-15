ברצלונה גברה 0:2 על סנטאנדר והעפילה לרבע

לאחר שקיבלנו הפתעה גדולה בדמות הדחתה של ריאל מדריד לאלבסטה, ברצלונה תרצה להימנע מהפתעה דומה כשהיא מתארחת בשעה זו אצל מוליכת ליגת המשנה, ראסינג סנטאנדר, במסגרת שלב שמינית הגמר של גביע המלך.

המארחת, כאמור, נמצאת במקום הראשון של הליגה השנייה והיא רצה חזק העונה על עלייה. ראסינג נמצאת בתקופה לא טובה, כשהיא לא הצליחה לרשום ניצחון בארבעת משחקיה האחרונים, כולל הפסד 2:3 לסראגוסה במחזור האחרון. כעת, היא תנסה להדהים את אלופת ספרד ולהעפיל לרבע הגמר.

מהצד השני, החבורה של האנזי פליק מגיעה במצב רוח חיובי לאחר הניצחון הגדול 2:3 בסופרקופה הספרדי על ריאל מדריד. הבלאוגרנה מוליכים את טבלת הלה ליגה בפער של חמש נקודות מריאל השנייה, והם רוצים להשיג את כל התארים האפשריים העונה. לשם כך, הם יצטרכו לעבור מוקש רציני בדמות ראסינג סנטאנדר.

בסיבוב הקודם ראסינג סנטאנדר הפתיעה בגדול קבוצת צמרת אחרת מהליגה הבכירה, כשהדיחה את ויאריאל לאחר 1:2 גדול. ברצלונה לעומתה קצת התקשתה מול גוואדלחרה מהליגה השלישית, אבל לבסוף השלימה את המשימה וניצחה 0:2. הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה אי שם במרץ 2012, אז יצאו הקטלונים עם ידם על העליונה לאחר 0:2.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך! ברצלונה תצליח להימנע מסנסציה ולעלות לרבע הגמר?

דקה 11: מצב ראשון לקטלונים. מרקוס רשפורד שלח הרמה מצוינת לדני אולמו, הספרדי לא הצליח להתחבר לכדור ופספס מצב נהדר.

דקה 30: המארחת מצליחה לסגור את הבלאוגרנה טוב, כשעדיין לא נרשמו מצבים ממשיים בשני הצדדים.

דני אולמו (IMAGO)

דקה 33: ברצלונה קיבלה כדור חופשי מאזור שבדרך כלל מרימים ממנו, אך לאמין ימאל ניסה את השער, כשהכדור שלו הלך מעל המשקוף.

דקה 37: לאמין ימאל השתחרר באומנות משני שחקנים והשאיר את הכדור למארק ברנאל, שניסה לסובב לפינה הרחוקה, הכדור שלו הלך ממש ליד הקורה.

דקה 44: בלבול ברחבה הוביל לכך שהכדור נחת אצל רשפורד, שניסה לבעוט בנגיעה, אך הכדור שלו הלך חלש לידיים של השוער.

מארק ברנאל מול אינגו סיינץ מאזה (IMAGO)

מחצית שנייה

דקה 47: לאמין ימאל נכנס לאמצע ושלח בעיטה טובה מרחוק, שחקן הגנה שם את הרגל והטה את הכדור החוצה.

דקה 49: המצב הכי טוב במשחק עד כה! לאמין ימאל שלח כדור אומן לרשפורד, ששלח בעיטה עם השמאלית ממקום מסוכן, השוער הצליח להדוף לקרן.

דקה 51: לאמין ימאל מנסה לקחת את המשחק על עצמו. הכוכב שוב השתחרר, הפעם בתוך הרחבה, כשהוא שלח בעיטה חזקה, השוער היה במקום.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

דקה 65: וואו, לאמין ימאל כמעט כבש שער אולימפי! הכוכב סובב כדור נהדר מהקרן ופגש את המשקוף.

דקה 66, שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: פרמין לופס שלח כדור אומן על חצי מגרש לפראן טורס, שבאחת הנגיעות הראשונות שלו במשחק חלף על פני השוער וסיים פנימה.

דקה 79: לאמין ימאל הכניס כדור אומן לפרמין לופס, שסחט הצלה מהשוער. הריבאונד נפל אצל רוברט לבנדובסקי, אך השוער לקח בשנית.

דקה 90+4: פשוט לא יאומן! מנקס לוזאנו נשלח ל-1 על 1, כשהוא לא היה בנבדל ולצידו חברו לקבוצה פנוי מול שער חשוף. החלוץ בחר לבעוט, וז’ואן גארסיה סיפק הצלה אדירה

דקה 90+5, שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: מי שלא כובש סופג. לאמין ימאל מצא את ראפיניה ברחבה, שהחזיר לו מול שער ריק והספרדי קבע את תוצאת המשחק.

הרכב ראסינג סנטאנדר: ג’וקין אזקייטה, אלברו מנטייה, חאבי קסטרו, מנו הרננדו, סאול גרסיה, אריץ אלדסורו (דמיאן רודריגס, 60’), מגוטה גיי, סולימן קמארה, אינגו סיינץ מאזה (אנדרס מרטין, 78’), חואן קרלוס ארנה (מנקס לוזאנו, 46’) וגיוארגי גוליאשווילי (מרקו סנגלי, 60’).

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו (אריק גארסיה, 84’), מארק ברנאל (פרמין לופס, 58’), דני אולמו (פדרי, 68’), לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (ראפיניה, 68’) ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי, 68’).