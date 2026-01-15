גוני נאור סיכם את תנאיו בלאריסה מהליגה היוונית

גוני נאור בדרך ליעד חדש. בצל האפשרות שצצה שייכלל בעסקת סדריק דון ויחזור להפועל ירושלים, ל-ONE נודע לראשונה כי קשר מכבי חיפה צפוי לעבור דווקא ללאריסה מהליגה היוונית.

נאור, שקיבל דקות בתחילת העונה תחת דייגו פלורס, אך הקרדיט שלו פחת מאז שברק בכר חזר לירוקים, סיכם את תנאיו בקבוצה בה שיחקו סלים טועמה ושמעון אבוחצירא בעברו, ושכיום נמצאת במקום הלפני האחרון בליגה ביוון.

סוכנו של הקשר, אדם קידן, אישר את הפרסום ואמר ל-ONE: “נשיא הקבוצה היוונית עושה הכל על מנת להעביר את גוני עד תחילת השבוע הבא. הם רציניים מאד ומייעדים לו מקום בהרכב. הכל תלוי באישור הסופי של מכבי חיפה והשחקן”.