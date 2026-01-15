סיכום מחזור ראשון בפלייאוף התחתון בנערים ג'

לא רק משחקי גביע עמדו במוקד בשבוע האחרון, כשמשחקי הפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים ג' יצאו לדרך ביום שלישי תחת מזג אוויר קר וסוער. במשך יומיים שוחקו חמישה משחקים שהניבו 19 שערים. ארבעה מהם הסתיימו בהכרעה ומשחק אחד הסתיים בתוצאת תיקו. בשבת הקרובה ייצאו לדרך משחקי המחזור השני, שיתפרשו על פני שלושה משחקים.

מ.ס אשדוד - בני סכנין 1:3

קאמבק מרשים לחניכיו של ז'אק מבניה העניק לקבוצתו ניצחון ואת מאזן הנקודות הטוב בליגה. הניצחון בא על חשבונה של מי שמוצאת את עצמה שוב במקום האחרון בטבלה. בני סכנין פתחה את המשחק עם שער מהיר של סלים עדוי, אך שערים שכבשו בתשע הדקות האחרונות עידו קוזניצוב וצמד שערים ראשון העונה של ליאם טגבה, חוללו מהפך והעניקו לאשדוד ניצחון חשוב.

הפער בין שתי הקבוצות עומד כעת על 14 נקודות לזכותה של אשדוד. סכנין רחוקה ארבע נקודות מהפועל חדרה והפועל רעננה, להן מספר נקודות זהה העומד על 16. בשל החרגתה של קריית שמונה מירידת ליגה, חדרה מדורגת כעת במקום המוביל למשחק המבחן על ההישארות בליגה, רעננה עם יחס שערים טוב יותר, כרגע במיקום שמספיק להישארות בליגה.

בשבת הקרובה, בשעה 11:00, בני סכנין תארח את הפועל באר שבע שמקדימה אותה בשש נקודות. 45 דקות מאוחר יותר ייפגשו באשדוד שתי הראשונות של טבלת הפלייאוף התחתון, כשמ.ס אשדוד תארח את הפועל ירושלים, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות, למרות יחס שערים שלילי העומד על 25:16. לירושלמים יחס שערים חיובי העומד על 25:35, כך שניצחון של האורחת יעלה את הקבוצה מהבירה לראשות טבלת הפלייאוף התחתון.

הפועל ירושלים - עירוני קריית שמונה 2:2

יריבות מרתקת התפתחה לה בין שתי הקבוצות שנפגשו במחזור הראשון של העונה במגרש בכפר אבו גוש, במשחק שבו קבוצת ה"צו פיוס" מקריית שמונה עלתה ליתרון 0:1 בדקה ה-30 משער של עילי ריכטר, אך שלושער בעשר הדקות האחרונות מרגליו של אוהד זיו חוללו מהפך והעניקו להפועל ירושלים ניצחון 1:3.

לפני חודש וחצי נפגשו הקבוצות בקריית שמונה למשחק גביע, שהסתיים בניצחון 5:6 לזכות המארחת מקריית שמונה, שבמחזור הגביע האחרון ניצחה בפנדלים את בית"ר עירוני נהריה והעפילה לרבע הגמר.

גם המשחק במסגרת הפלייאוף התחתון סיפוק קצב התרחשויות מרתק. הפועל ירושלים צעדה פעמיים ביתרון של שער אחד, בזכות שערים שהבקיעו נועם בלימן (16’) ורני תותי (25’), אך קריית שמונה מצידה הגיבה פעמיים, בדקה ה-18 מרגלו של עילי ריכטר ובדקה ה-75 שער בבעיטת פנדל מרגלו של אמיר גדיר, החזירו את הקבוצה הצפונית לביתה עם נקודה אחת, הפער בינה לבין האחרונה בטבלה, בני סכנין.

קריית שמונה תארח את בני יהודה ת"א ביום שלישי בשעה 18:00 - למשחק הנעילה של המחזור, שיהווה גם מפגש בין שתי קבוצות "צו פיוס".

בני יהודה ת"א - הפועל חדרה 2:1

קאמבק מרשים של הפועל חדרה, עזר לקבוצה לשפר משמעותית עמדות במאבקי התחתית. מנגד, בני יהודה מוצאת את עצמה כעת ביתרון של שתי נקודות בלבד מחדרה, המדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה.

שער שכבש ג'וש כהן בשלב ביניים של המחצית השנייה העניק לבני יהודה יתרון 0:1, אך שערים שכבשו בשלהי המשחק אורי בן דוד ואילעי מירון - שעלה כמחליף, חוללו מהפך וזיכו את הקבוצה של מוחמד אגברייה בכל הקופה.

הפועל חדרה תארח בשבת, בשעה 12:30, את מ.כ נווה יוסף חיפה, שמקדימה אותה בשתי נקודות.

הפועל רעננה - הפועל באר שבע 2:1

הקבוצה מהשרון מסתבכת במאבקי התחתית, חניכיו של רמי ג'ורנו נושמים קצת חמצן בעקבות ניצחון חוץ חשוב. שער של אביב חסון העלה את באר שבע ליתרון ראשון בדקה ה-33, אך שער שכבש איתי פוקס בשלב ביניים של המחצית השנייה קבע שוויון 1:1. שער שכבש בסמוך לסיום המשחק ארי אתל, שעלה כמחליף, סידר לבאר שבע ניצחון חשוב.

הפועל רעננה תתארח ביום ראשון, בשעה 18:30 אצל הפועל ראשל"צ - שמקדימה אותה בשתי נקודות.

מ.כ נווה יוסף חיפה - הפועל ראשל"צ 4:1

ניצחון גדול וחשוב לקבוצה מעיר היין, שנצמדת ליריבה מהכרמל, כאשר לשתיים פער של שתי נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. שער שכבש אורן כהן העלה בדקה השמינית את האורחים מראשל"צ ליתרון 0:1, אך שער שכבש בן אפוטה בדקה ה-19 קבע שוויון 1:1.

מחצית שנייה מצוינת של ראשל"צ התבטאה בשמירה על רשת נקייה והבקעת שלושה שערים: בדקה ה-44 גיא קבצקי החזיר את היתרון לראשל"צ, בדקה ה-71 אורן כהן השלים צמד אישי. בתוספת הזמן שער שכבש אורי אליאסי סגר עניין והעניק לקבוצה של אסי אסולין ניצחון חשוב.