אמבפה או לאמין ימאל: מי מוביל אחרי חצי עונה?

אחרי שמינית גמר גביע המלך, הסיבוב השני של לה ליגה יוצא לדרך. ריאל מדריד עם מאמנה החדש אלברו ארבלואה תחזור לברנבאו ותארח את לבאנטה בשבת ב-15:00 אחרי ההדחה הסנסציונית, ברצלונה תגיע למשחק חוץ קשה מול ריאל סוסיאדד בראשון ב-22:00, אבל החדשות הטובות הן ששחקני הגדולות חוזרים אחרי שלא היו זמינים לבחירה במחזור הקודם בלה ליגה פנטזי בגלל הסופר קאפ.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מכיוון שאנחנו כבר נוגעים בקיר העונה בספרד זה הזמן לסיכום ביניים קצר. קיליאן אמבפה הוא כמובן השחקן שהביא הכי הרבה נקודות עם 173, פער של 27 נקודות מלאמין ימאל שבמקום השני (146), כאשר לכוכב ברצלונה יש הזדמנות לצמצם לאור הפציעה של הצרפתי. המגן המפתיע של אספניול קרלוס רומרו שלישי עם 142 נקודות, כאשר פבלו פורנאלס מבטיס ואלברטו מוליירו מוויאריאל שניהם עם 121 נקודות העונה.

אמבפה עד כה בפנטזי: 173 נקודות

שערים: 18

בישולים: 4

מסירות מפתח: 50

דריבלים: 49

כרטיסים צהובים: 3

תיקולים: 2

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

לאמין ימאל עד כה בפנטזי: 146 נקודות

שערים: 7

בישולים: 7

מסירות מפתח: 33

דריבלים: 78

תיקולים: 21

הרחקות כדור: 2

כרטיסים צהובים: 0

הבאים בתור הם מריאל מדריד, ויניסיוס וארדה גולר עם 120 ו-117 נקודות בהתאמה. שחקן ברצלונה שברשימה אחרי לאמין ימאל הוא לא רוברט לבנדובסקי, פראן טורס או ראפיניה, אלא לא אחר מהבאנקר של האנזי פליק, אריק גארסיה, עם 115 נקודות במחיר של 8 מיליון. שחקן אתלטיקו מדריד הבכיר בפנטזי הוא חוליאן אלברס עם 111 נקודות. אגב, השוערים שהביאו הכי הרבה נקודות העונה הם יונוץ ראדו מסלטה (66, עלות של 6 מיליון), מרקו דמיטרוביץ’ מאספניול (61, עלות של 7 מיליון) ולואיז ג’וניור מוויאריאל (61, עלות של 7 מיליון). ועכשיו – להרכבי המחזור המשוערים.

אספניול - ג'ירונה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, אדו אקספוסיטו, טייריס דולאן, פרה מייה, ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון (אלחנדרו פראנסס), ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, ארנאו מרטינס, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר ו-ולדיסלב ואנאט.

דיילי בלינד (La Liga)

ריאל מדריד - לבאנטה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן (אנטוניו רודיגר), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה (דני קרבחאל), ג’וד בלינגהאם, רודריגו (גונסאלו גארסיה, פרנקו מסטנטואונו), ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, דייגו פמפין (מאנו סאנצ'ס), קווין אריאגה, פבלו מרטינס, קרלוס אלברס, איקר לוסאדה, איבן רומרו ואטה איונג.

רודריגו חוגג (IMAGO)

מיורקה - אתלטיק בילבאו (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, מתאו מוריי, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו (מאראש קומבולה), יוהאן מוחיקה, סאמו קוסטה, סרג’י דארדר, עומאר מסקראל, מתאו ג'וסף, יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו (אנדוני גורוסאבל), אייטור פארדס, דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, אויאן סאנסט (אונאי גומס), איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (רוברט נבארו, אלכס ברנגר).

ניקו וויליאמס (La Liga)

אוססונה - אוביידו (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חאבי גלאן, לוקאס טורו, מוי גומס (אבל ברטונס), איימאר אורוס, ויקטור מוניוס, רובן גארסיה ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון (נאצ'ו וידאל), דני קאלבו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, היית’ם חסן (יוסיפ ברקאלו), אלברטו ריינה, איליאס שיירה ופדריקו ויניאס.

איימאר אורוס (רויטרס)

בטיס - ויאריאל (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין (צ’ימי אווילה), נתן, מארק ברטרה, ולנטין גומס, פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, אייטור רויבאל (רודריגו ריקלמה), ג'ובאני לו סלסו וסדריק בקאמבו.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית’, רנאטו וייגה, אלפונסו פדראסה (סרג’י קרדונה), סנטי קומסנייה, תומאס פארטיי (דני פארחו), טייז'ון ביוקאנן (ניקולה פפה), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו (איוסה פרס) וז’ורז’ מיקאוטדזה.

אלברטו מוליירו בועט (IMAGO)

חטאפה - ולנסיה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, דייגו ריקו, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, חאבי מוניוס (אלכס סנכריס), מריו מרטין ואדריאן ליסו (חואנמי).

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, דימיטרי פולקייה, סזאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’ (חאבי גרה), לואיס ריוחה, אנדרה אלמיידה, דייגו לופס (ארנו דאנג'ומה, לארג’י רמזאני) והוגו דורו.

אונאי לופס ולואיס מייה (IMAGO)

אתלטיקו מדריד - אלאבס (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל, רובין לה נורמן, דויד האנצ’קו, קוקה, פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, אלכס באאנה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קרלוס ויסנט (קאלבה), קרלס אלנייה (עבדה רבאש), דניס סוארס וטוני מרטינס (לוקאס בויה).

אלכסנדר סורלות' (IMAGO)

סלטה ויגו - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה (סרחיו קאריירה), חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (יאגו אספאס, פבלו דוראן), בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ’באריה, ג’רארד גומבאו (אונאי לופס), איסי פלאסון, פדרו דיאס, חורחה דה פרוטוס, קרלוס מרטין ואלברו גארסיה.

בורחה איגלסיאס (IMAGO)

ריאל סוסיאדד - ברצלונה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, ג’ון מרטין, דולייה צ'לטה-צאר (איגור סובלדיה), סרחיו גומס, בניאט טוריאנטס, קרלוס סולר, ברייס מנדס, טאקה קובו, גונסאלו גדש ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרקי דה יונג, פדרי, פרמין לופס (דני אולמו), לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי (פראן טורס).

מי יקבל הפעם את המקום בחוד? טורס ולבנדובסקי (IMAGO)

אלצ'ה - סביליה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, לאו פטרו, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, מרטים נטו, אלייש פבאס, אלברו רודריגס וגריידי דיאנגנה (אנדרה סילבה).

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו (ענאן ינוזאי), חוסה אנחל קרמונה, נמניה גודל, טאנגוי ניאנזו (קיקה סלאס), אוסו (גבריאל סואסו), בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אלכסיס סאנצ’ס (פקה פרננדס) ואיסאק רומרו.