יום חמישי, 15.01.2026 שעה 20:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
3712-4614הפועל בנות קטמון1
3315-5814מ.ס. קרית גת2
2026-2214אסא ת"א3
1920-2413מכבי כשרונות חדרה4
1625-2214מכבי חולון5
1323-1513הפועל רעננה6
640-1014פנתרות אשדוד7
646-1014מ.כ. רמת השרון8

הפועל קטמון י-ם הביסה 1:6 את פנתרות אשדוד

הקבוצה מהבירה לא ריחמה על האחרונה בטבלה בקרב הקצוות, כשהיא שומרת על המקום ה-1. קריית גת שבה למעוד עם 2:2 מול מכבי חולון. גם אס"א ת"א ניצחה

|
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (שחר גרוס)
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (שחר גרוס)

המחזור ה-14 של ליגת העל לנשים שוחק היום (חמישי) כשבמוקד, הפועל קטמון ירושלים שמרה על הפסגה עם ניצחון 1:6 גדול על מכבי פנתרות אשדוד. במקביל, מ.ס קריית גת סיימה ב-2:2 עם מכבי חולון, מכבי אס”א תל אביב ניצחה 0:1 את הפועל רעננה ומכבי כישרונות חדרה גברה 0:3 על מ.כ רמת השרון.

הפועל קטמון ירושלים – מכבי פנתרות אשדוד 1:6

אחרי שעלו למקום הראשון בשבוע שעבר כשניצחו את משחק העונה, הבנות מהבירה הצליחו לשמור עליו, הודות לצמד של סמדר כהן (41’,44’), שער של דוריס בואדואה (49’), צמד של ז’איילי גומס דה סילבה (51’,66’) וגול של קארול קרדוזו (75’). הילי שלום (84’) כבשה את השער המצמק.

מכבי חולון – מ.ס קריית גת 2:2

האלופה המכהנת רצתה לחזור למסלול הניצחונות, אך היא לא הצליחה לעשות זאת למרות יתרון כפול. נועה סלימהוג'יץ (32’) ודניאלה האלנה (44’) העלו את הקבוצה מהדרום ליתרון, כשרוני לוי (71’) ואליסיה אליזבת' פאליסטר (85’) השוו את התוצאה.

מכבי אס”א תל אביב – הפועל רעננה 0:1

בקרב בין שתי קבוצות ממרכז הטבלה, הבנות בצהוב יצאו עם כל הקופה, כשלקחו את כל 3 הנקודות בביתן הודות לשער בודד של נייטיאלי קוסטה קוריאה בדקה ה-45 של ההתמודדות.

מ.כ רמת השרון – מכבי כישרונות חדרה 3:0

ההפתעה של המחזור נרשמה מהמשחק הזה, כשהחבורה מהצפון, שנמצאת מתחת לקו האדום, הביסה את הקבוצה ממרכז הטבלה. מאיה קבררה כיכבה עם שלושער ענק (36’,52’,87’).

