70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1769-183021ריאל מדריד7
62%1754-187021אולימפיאקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1775-178521אולימפיה מילאנו10
52%1771-178721הכוכב האדום11
48%1743-173321וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1843-180420פאריס15
33%1917-183721באסקוניה16
33%1777-166621באיירן מינכן17

ז'לגיריס תטוס מיד לאחר המשחק מול מכבי ת"א

בשל חשש מהסלמה עם איראן, השגרירות הליטאית בישראל הנחתה את הקבוצה לא להישאר לישון בתל אביב כמקובל אחרי המשחק הערב ולחזור מיד בטיסה לליטא

|
שחקני ז'לגיריס (IMAGO)
שחקני ז'לגיריס (IMAGO)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג, וב"באסקט ניוז" דווח כי יריבת הצהובים החליטה על צעד חריג יחסית.

על פי הדיווח, ז'לגיריס תמריא מיד לאחר המשחק בחזרה לליטא, זאת לאחר שהשגרירות הליטאית בישראל התערבה והמליצה על כך בשל חשש להסלמה עם איראן.

מיד אחרי הבאזר, הקבוצה הליטאית תמשיך ישירות לנתב”ג ותטוס לליטא, זאת למרות שבדרך כלל אחרי משחקי החוץ שלה ביורוליג, ז’לגיריס נשארת ללון בעיר בה היא מתארחת וחוזרת למחרת, כשמשחקים מסוימים היא אף מגיעה עם אוהדים שמלווים אותה, כשהיא מציעה להם חבילות מיוחדות הכוללות טיסות וכרטיסים למשחק.

