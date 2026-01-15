מונאקו גברה על פאריס ועלתה זמנית לפסגה

המחזור ה-22 של היורוליג ממשיך היום (חמישי) עם שישה משחקים ברחבי היבשת. בהתמודדות שפתחה את הערב דובאי רשמה הפסד ביתי מול וירטוס בולוניה. בהמשך, אנדולו אפס הפסידה לבאסקוניה בקרב התחתית ובאיירן מינכן הצליחה להפתיע את פנאתינייקוס.

באיירן מינכן - פנאתינייקוס 78:85

אחרי שהצליחה לחזור לקטוע שני הפסדים ושבה לנצח במחזור הקודם מול בולוניה, האורחת היוונית שבה לסורה בתקופה האחרונה וחטפה מכה נוספת במאבק על מקום בשישייה הראשונה כשנכנעה לבווארים, שממשיכים במסעם לברוח מהתחתית. ג’סטיניאן ג’סאפ (16) הוביל את הגרמנים יחד עם אנדראס אובסט (15) בדרך לניצחון מרשים.

אנאדולו אפס - בסקוניה 89:75

קבוצה נוספת שממשיכה בבריחה שלה מתחתית היורוליג היא הקבוצה הבאסקית, שנעזרה ברודינוס קורוקס (18), טרנט פורסט (17), טימוטה לואו קבארו (15) וקובי סימונס (14) כדי להשיג ניצחון שני רצוף, אחרי שגברו בביתם במחזור הקודם על וילרבאן.

דובאי - וירטוס בולוניה 80:72

האיטלקים רשמו ניצחון חוץ חשוב מבחינתם ועלו למאזן שוויוני, 11:11. המארחת פיגרה לאורך רוב המשחק כשגם בדקות הסיום לא הצליחה למחוק את הפער ונחלה הפסד ביתי. קארסן אדוארדס קלע 21 נקודות לאורחת אך מי שגנב לו את ההצגה היה סאליו ניאנג, ששרף את הפרקט עם 17 נקודות ו-17 ריבאונדים בדרך לדאבל-דאבל מפלצתי. מנגד גם דוויין בייקון הוביל את הקבוצה מהאמירויות עם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-10 ריבאונדים שלא הספיקו.

מילאנו – הכוכב האדום 104:96

אחרי רבע ראשון צמוד במיוחד, המארחת הצליחה לטפס ליתרון דו ספרתי ברבע השני. הכוכב התקשתה לחזור, אך ברבע הרביעי התפוצצה, חזרה למשחק והפכה בגדול. ג׳ורדן נוורה בלט עם 22 נקודות, מונקה ובוטלר קלעו 18 כל אחד. אצל מילאנו, שייבון שיילדס הצטיין עם 22.

פאריס – מונאקו 95:87

בפעם הרביעית ברציפות, מונאקו יצאה עם ידה על העליונה מול פאריס, בדרך לניצחון נוסף בדרבי הצרפתי. גם ניסיון קאמבק מאוחר מצד המארחת לא הספיק כדי לשנות את התמונה. מייק ג’יימס הוביל את האלופה עם ערב התקפי מוצלח של 23 נקודות, כאשר אלפא דיאלו תרם תרומה משמעותית עם 16 נקודות נוספות. מונאקו זמנית במקום הראשון על חשבון הפועל תל אביב שתשחק מחר.