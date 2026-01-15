יום חמישי, 15.01.2026 שעה 19:39
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

דיווח: בלייקני נקשר לפרשה של הטיית משחקים

בארה"ב מדווחים כי כוכב הפועל ת"א הוא בין הדמויות שעומדות בפרשת הטיות משחקים בליגת המכללות ובליגה הסינית, בהן שיחק בעברו. תגובת האדומים בפנים

אנטוניו בלייקני (שחר גרוס)
אנטוניו בלייקני (שחר גרוס)

אנטוניו בלייקני רגיל לעלות לכותרות בהקשרים חיוביים, אבל הפעם שמו עולה בהקשר לפרשת הטיית משחקים בכדורסל המכללות בארצות הברית ובליגת הכדורסל הסינית לכאורה, זאת לפי דיווח של ה-NBC.

החשודים עומדים בפני שורה של אישומים בספורט, הכוללים בין היתר שוחד, קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעי ובאמצעות התקשורת וסיוע בהימורים. חשוב לציין - שמו של בלייקני אמנם נקשר בפרשה, אך הוא לא אחד מאותם 20 אנשי ושחקני מכללות לשעבר שהואשמו.

המזימה החלה בספטמבר 2022, כאשר אותם מואשמים החלו לנסות ולשחד שחקנים בכדורסל הסיני בשיטת “גילוח נקודות”. השיטה הזו אומרת כי משלמים לשחקן כדי להשפיע על ההפרש הסופי במהלך המשחק, ללא קשר לזהות המנצחת. 

אנטוניו בלייקני בטירוף (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני בטירוף (רועי כפיר)

שניים מאותם מואשמים, מארבס פיירלי ושיין האנן סימנו את גארד הפועל תל אביב, שבאותם ימים שיחק בג’יאנגסו, אך לא הואשם עד כה. “שחקן מכללת LSU לשעבר ‘הסכים להשתתף במזימה וגייס שחקנים נוספים מג’יאנגסו”, נכתב בדו”ח בית המשפט. 

ב-6 במרץ 2023, ג’יאנגסו של בלייקני הוגדרה כאנדרדוג ב-11.5 נקודות מול גוואנדונג. פיירלי והאנן הימרו 198,300 דולר דרך אתר ההימורים BetRivers על כך שהפייבוריטית תכסה זאת.

באותה התמודדות, בלייקני, שקלע בממוצע 32 נקודות למשחק, קלע רק 11, מה שהוביל לתבוסה 127:96 לגוואנדונג.

תגובת הפועל ת”א: “מועדון הכדורסל הפועל תל אביב לא קיבל כל פנייה רשמית, ולא נמסר לו כל מידע בנושא. יודגש, כי גם על פי המידע שפורסם בכתבה, השחקן אינו נמנה עם הגורמים שלגביהם הוגש כתב אישום, ולא בכדי”.

