מכבי חיפה להפועל ירושלים: רוצים את סדריק דון

מכבי חיפה פנתה באופן רשמי להפועל ירושלים על מנת לנסות ולהיכנס למשא ומתן לרכישתו של הקשר סדריק דון. בקבוצה הירושלמית הודיעו שיש על מה לדבר, והצדדים אמורים להיכנס למשא ומתן שעל פי הערכות, יסתיים בצורה חיובית והשחקן צפוי לעבור למדים הירוקים.

השחקן מחוף השנהב חתם רשמית בקבוצה מבירת ישראל בקיץ 2023, כשבמשך הזמן הזה הוא רשם 115 הופעות בהן כבש 18 שערים. מוקדם יותר החודש, דון היה מעורב בפרשה עם זיו אריה, שעל פי הדיווחים אמר לשחקן מילים קשות מאוד, מה שגרם לו להרגיש מושפל.

במקביל, במכבי חיפה לא מתכוונים לעצור עם דון וממשיכים במשא ומתן מול קבוצתו של ברוניניו, כשעל פי המסתמן השחקן יגיע בסופו של דבר לקבוצה מהכרמל, אחרי שהפערים עם קבוצתו יצטמצמו.