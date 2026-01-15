יום חמישי, 15.01.2026 שעה 19:41
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

עולים על מדים: הפועל פ"ת משיקה מיזם חדש

במסגרת הפרויקט יודפסו על חולצות הקבוצה שמות בתי עסק של אוהדים שנפגעו במהלך המלחמה. המנכ"ל פלוטקין: "אמירה ערכית של סולידריות, חיזוק ותודה"

שחקני הקבוצה משיקים את המיזם (באדיבות המועדון)
שחקני הקבוצה משיקים את המיזם (באדיבות המועדון)

במסגרת משחקה הקרוב בליגת העל (שבת, 15:00) מול בית"ר ירושלים, הפועל פתח תקווה תקיים מיזם מיוחד תחת השם "עולים על מדים". מדובר במהלך ערכי וקהילתי שמוקדש לעסקים שנפגעו בעקבות המלחמה, בין אם כתוצאה מפגיעה ישירה בבית העסק ובין אם בשל שירות מילואים ממושך של בעליהם.

במסגרת המיזם, ובשיתוף פעולה עם הספונסר הראשי של המועדון, קבוצת מבנה, נותני החסות "TUKI" מבית פלאפון ו-Fashion Club, אשר העניקו את שטח הפרסום שלהן על המדים במשחק זה למען המיזם. הקבוצה תעלה למשחק כשהמדים שלה כוללים ספונסרים ייחודיים: עסקים שנפגעו בעקבות המלחמה.

חמשת הלוגואים של אותם העסקים יופיעו על מדי הקבוצה למשחק הקרוב, מתוך תקווה שהחשיפה במשחק מרכזי ובעל תהודה תסייע להם לשקם את העסק, לבנות מחדש ולהמשיך קדימה.

חולצת המועדון למשחק הקרוב (באדיבות המועדון)

העסקים שעולים על מדים:

Beauty Factory: ליאור באום
בחודש יוני האחרון ספג העסק של ליאור באום, אוהד הפועל פתח תקווה, פגיעה ישירה לאחר שטיל איראני נפל במרחק מטרים בודדים מהחנות שלו ברחוב אלנבי בתל אביב. הפגיעה גרמה לנזק כבד: חלונות הראווה והדלת התנפצו, מוצרים נהרסו והתקרה קרסה. לאחר חודשים של שיקום, ובזכות תמיכה רחבה מהקהילה, הלקוחות והמשפחה, חזר העסק לפעילות מלאה. Beauty Factory עוסקת בשיווק ציוד מקצועי למספרות ולקוסמטיקה, בסיטונאות וללקוחות פרטיים.

LOOM Marketing: אלחי אביטן
אלחי, בן 33, קמב"צ חפ"ק מג"ד 9 בחטיבת גבעתי, ביצע כ-350 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה. LOOM הוא משרד שיווק שנולד דווקא מתוך החוויה בשטח ברצון לעשות שינוי ולעזור לעסקים קטנים ובינוניים לצמוח. שירות המילואים התכוף פגע ביכולת לייצר רציפות עסקית, אך החזון נותר ברור: להנגיש ידע, ניסיון ופרקטיקה שיווקית בגובה העיניים.

חולצת המועדון למשחק הקרוב (באדיבות המועדון)

BREEZE: עמית קורני
עמית, בן 27, מילואימניק פעיל עם למעלה מ-400 ימי שירות כמפק"ץ ביהל"ם. מתוך אהבה לאופנה ולבדים טבעיים הקים את BREEZE, מותג אופנה לגברים בקו נקי ואיכותי, עם דגש על כותנה אורגנית ופשתן. עסק צעיר שנאבק לשרוד בתקופה שבה הבעלים נמצא שוב ושוב בחזית.

חולצת המועדון למשחק הקרוב (באדיבות המועדון)

Epic Hour: ניב יהודאי
ניב, בן 36, לוחם מילואים עם כ-390 ימי שירות בחפ"ק מג"ד בחטיבה 3 (אלכסנדרוני). במהלך המלחמה נאלץ לסגור את בית הקפה שהקים לאחר שנים של עבודה קשה, לאחר שלא הצליח לנהל אותו מרחוק. מתוך המשבר צמח Epic Hour, עסק להפקה, קייטרינג ועיצוב אירועים פרטיים ועסקיים, עם התמחות בהרמות כוסית ו-Happy Hours כשרים למהדרין.

"פרח קטפתי מנורית": נורית אברהם
נורית, בת 31 מחולון, לוחמת ביחידה לאיסוף ופינוי שלל, עם למעלה מ-550 ימי מילואים בעזה, לבנון וסוריה. זמן קצר לפני המלחמה יצאה לעצמאות ופתחה עסק לעיצוב אירועים ופרחים, חלום שנקטע כמעט באחת. בין סבב לסבב, העסק דעך, הביטחון התערער, אך האהבה ליצירה ולפרחים לא נעלמה. החזרה למדים בשילוב החזרה לאזרחות מסמנת עבורה התחלה חדשה.

טים פלוטקין, מנכ"ל הפועל פתח תקווה, אמר: "כמועדון שמחובר לקהילה שלו, היה לנו ברור שאנחנו חייבים לתת במה אמיתית לאנשים שנשאו על הגב את ביטחון המדינה ושילמו על כך מחיר אישי ועסקי. המהלך שאנחנו עושים הוא אמירה ערכית של סולידריות, תודה וחיזוק”.

קהל אוהדי הפועל פתח תקווה, הפעם מקבל תמיכה מקבוצתו (רדאד ג'בארה)

המהלך משתלב עם מיזם "שיווק במיל’", שהוקם על ידי שוש אליאב סבאן, מנהלת שיווק ואשת מילואימניקית, במטרה להעניק מעטפת שיווקית מלאה לעסקים של אנשי ונשות מילואים. עד כה ליוו במסגרת המיזם מעל 130 עסקים, בסיוע רשת של יותר מ-160 מתנדבים מתחומי הדיגיטל, הקריאייטיב והאסטרטגיה.

"המיזם בעיניי הוא שליחות", אומרת שוש אליאב סבאן. "יזמתי אותו מתוך צורך נקודתי, וגיליתי קהילה אדירה של אנשי מקצוע שמוכנים לתת מעצמם. בכל יום אנחנו רואים איך תמיכה שיווקית יכולה להציל עסק וזה מרגש בכל פעם מחדש.

