דיווח בצ'ילה: אסאדי לא יגיע לאתלטיקו מיניירו

תפנית דרמטית לגבי מצבו של המועמד למכבי חיפה, לוקאס אסאדי. בצ’ילה דיווחו היום (חמישי) כי כוכב אוניברסידד דה צ’ילה “לא יצטרף לאתלטיקו מיניירו, אלא אם הם יציעו סכום כסף גדול בבת אחת”. וזאת לאחר שלאחרונה דווח שהברזילאים דווקא קרובים לצירופו של השחקן.

אז מה בעצם השתנה? ב’רדגול’ הצ’יליאני טענו שלמרות שהסכומים הסופיים סוכמו בין אוניברסידד למיניירו, אופן העברת הכסף (בתשלומים) הפיל בסופו של דבר את העסקה וזה המכשול העיקרי. הרקע הגדול יותר לעניין הוא ההיסטוריה הפיננסית של מיניירו עם פלסטינו, מועדון צ’יליאני אחר, שטענו שהברזילאים חייבים להם כסף.

ב’TNT SPORT’ הגדילו לכתוב: “הכל מצביע על כך שאסאדי לא יעזוב את אוניברסידד דה צ’ילה ויחתום על חידוש חוזה. הצ’יליאנים טרקו את הדלת בפני עזיבה אפשרית של השחקן, הוא יישאר עם חוזה משופר”.

כמו כן, עוד סופר כי מי שזעם על העסקה שנפלה הוא מאמן אתלטיקו מיניירו, חורחה סמפאולי: “הארגנטינאי הביע את כעסו העמוק על כישלון החתמתו של הקשר ההתקפי לוקאס אסאדי. המאמן תמך בלהט בהגעתו”, נכתב ב-’TNT’.