יום חמישי, 15.01.2026 שעה 15:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

רכש חדש: הפועל עכו החתימה את אנסוני פריאס

החלוץ בן ה-24, שפתח את העונה במדי הפועל חדרה, שם כבש 4 שערים, מצטרף: "נרגש להצטרף למועדון עם שאיפות גדולות". מ.ס כפר קאסם צירפה מספר שחקנים

|
אנסוני פריאס (הפועל עכו)
אנסוני פריאס (הפועל עכו)

הפועל עכו הודיעה על החתמתו של החלוץ הפנמי, אנסוני פריאס, אשר חתם היום (חמישי) במועדון עד תום העונה, עם אופציה לעונה נוספת. ההחתמה בוצעה באמצעות סוכנו, רפי אפשטיין, ונחשפה לראשונה ב-ONE.

‎פריאס (24), חלוץ מרכזי, מצטרף לקבוצה בהשאלה מקבוצת אלינסה מפנמה. בעונה הנוכחית שיחק בהפועל חדרה, שם כבש ארבעה שערים והפגין יכולת התקפית מרשימה.

צחי נקש, נשיא המועדון, לאחר החתימה: “אנסוני הוא שחקן עם פוטנציאל גבוה, כוח ומהירות, ואנו מאמינים שהוא יתרום רבות לחלק ההתקפי של הקבוצה במאבקינו העונה. שמחים לצרף אותו למשפחת הפועל עכו ומאחלים לו הצלחה רבה”.

שמוליק אמירה, מנכ”ל המועדון: “עקבנו אחרי פריאס תקופה ארוכה, והוא מתאים מקצועית ואישיותית לדרך של המועדון. אני בטוח שהוא ישתלב במהרה ויעזור לקבוצה”.

אנסוני פריאס לאחר החתימה: “אני נרגש להצטרף להפועל עכו, מועדון עם שאיפות גדולות. אעשה הכול על המגרש כדי לעזור לקבוצה ולהחזיר באמון שניתן בי”.

בתוך כך, כפי שפרסמנו, כחלק מעסקת נואף בזיע למכבי פתח תקווה, מ.ס כפר קאסם צירפה את אנס סרסור, ליאם שחר ואילי צעירי בהשאלה. גם נועם דודיק השוער מצטרף מעירוני אשדוד וכך גם גוטפריד מהפועל נוף הגליל. גם הפועל ראשון לציון התחזקה, כשצירפה את הבלם בן ה-27, עומרי לוזון, שהגיע ממכבי פתח תקווה וחזר לקדנציה שלישית במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
