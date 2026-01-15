"מליקה זכה בכל הקופה, המשחק יעזור לו המון"

מכבי חיפה לא ליקקה דבש בכלל באצטדיון רמת גן אתמול (רביעי), אבל בגביע הדבר הכי חשוב זה לעבור ואת זה חניכיו של ברק בכר עשו עם 0:1 על הפועל רעננה משער של גיא מלמד בתוספת הזמן, כאשר הירוקים יפגשו בשלב הבא את המנצחת בין כפר קאסם להפועל כפ”ס. ניר דוידוביץ’, שוער העבר של הקבוצה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס בנוסף לדו קרב הפנדלים בדרבי התל אביבי.

תגיד ניר, בפנדלים אתמול אני ראיתי סגנונות שונים. מליקה היה מרוכז בעצמו ואסף צור ניסה להתיש את הצד השני שבועט ולהפריע לו, לאיזה סגנון אתה מתחבר יותר?

”זה לא עניין של להתחבר אלא מה שהשוער מרגיש יותר בנוח. כמו שיש סגנונות של בועטים שחלק ממהרים לבעוט וחלק לוקחים את הזמן. בפנדלים יש הרבה עניין פסיכולוגי בין הבעוט לשוער ועל כל אחד זה משפיע אחרת. אני בדעה שכל אחד יהיה עם מה שנוח לו וגורם לו להגיב הכי טוב”.

בדרך כלל שמישהו מנצח דרבי אז מסתכלים על מי שכבש את השער המכריע, אבל אחרי אתמול אנחנו מסתכלים על אופק מליקה שהציל את מכבי ת”א, איך ראית את ההופעה שלו?

”עמד בזה יפה מאוד. במעמד כזה מבחינה מנטלית זה לא פשוט בטח לשוער צעיר. שני השוערים עמדו יפה במעמד מבחינה מנטלית. מליקה בשנייה האחרונה זכה בכל הקופה”.

אופק מליקה חוגג (רדאד ג'בארה)

אנחנו מסתכלים על השוערים בליגת העל, דעתך על ירמקוב?

”אני מעדיף לשמור את דעתי ולא לפרסם. צריך לתת לכל שחקן ושוער לעשות עונה והרבה משחקים בשביל לשפר אותו, ולא בתקופה כזאת או משחק אחד, ככה קשה מאוד לשפוט”.

אחד כמו מליקה, מכבי ת”א יכולה לסמוך עליו?

”אני חושב שהמשחק אתמול נתן לו הרבה ביטחון. שוער זוכרים לפי המשחק האחרון, ובסך הכל הוא צריך לשמור על יציבות ועל פי זה ישפטו אותו. הוא קיבל את הצ’אנס, ייאמר לזכותה של מכבי ת”א ומפה זה שלו. אני חושב שצריך לתת זמן בשביל באמת לדעת לאיזה כיוון הוא מתפתח. המשחק של אתמול יכול לעזור לו המון בדרך הזאת”.

הייתה תקופה שראינו הרבה שוערים זרים בליגת העל ואני מרגיש שלאחרונה זה התהפך, איך אתה רואה את התופעה של שוערים זרים בליגה הזאת?

”מסתבר שחסרים הרבה זרים בתפקידים אחרים, מה אני אגיד לך. אני לא יודע להגיד לך אם זה בגלל שמאמינים בהם או בגלל שזה הולך למקומות אחרים. בסוף הזמן יגיד הכי טוב אם זה באמת הצליח או שזה היה איזה ניסיון זמני”.