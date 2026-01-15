הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: סיכום הדרבי הדרמטי בגביע, הילדים של מכבי תל אביב שהיו הגיבורים והתוכניות של מכבי חיפה גידי ליפקין ואסי ממן | 15/01/2026 13:00 שחקני מכבי והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה) סיכום הדרבי התל אביבי הדרמטי בגביע, הילדים של מכבי תל אביב והתוכניות של חיפה. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש