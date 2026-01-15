מונו מאמני הנבחרת הצעירות בכדורסל נשים

מינויים חדשים לצד המשכיות. הוועדה המקצועית בנשים, בראשות לירון כהן, החליטה על מינוי המאמנים לנבחרות הצעירות. טל נתן, אשר הוביל את נבחרת העתודה למקום השישי בקיץ האחרון ואת הנבחרת עד גיל 19 באליפות העולם, ימשיך כמאמן נבחרת העתודה גם בקיץ הקרוב. טל נתן עבר במהלך השנים בכל הנבחרות הצעירות של ישראל והוא ינסה להוביל את נבחרת העתודה לקיץ מוצלח נוסף אחרי שנתיים נהדרות בתפקיד.

למאמן נבחרת הנערות מונה רועי אייזנברג, שתפקד בקיץ האחרון כעוזרו של טל נתן. כזכור, נבחרת הנערות ירדה לדרג ב' בקיץ החולף ואייזנברג ינסה לעמוד במשימה שהוצבה - להחזיר את הנבחרת לדרג א' בקיץ הקרוב. גם לאייזנברג ניסיון עשיר באימון נבחרות, והוא אף אימן את נבחרת הנערות בקיץ 2024 אותה הוביל לחצי הגמר ולאליפות העולם עד גיל 19.

את נבחרת הקדטיות תאמן דניאלה ראובן, עבורה זו פעם ראשונה שתלבש את המדים הלאומיים כמאמנת. ראובן מאמנת את מכבי כרמיאל בית הכרם בליגת העל, והיא מצטרפת לשירה העליון כמאמנת נבחרת נוספת.

טל נתן (עודד קרני, המנהלת)

אמיר מימרן יאמן את נבחרת ישראל עד גיל 14, כאשר עוזריו יהיו ירדנה אוברמן ואביה בן מרגי. מימרן מאמן בשנים האחרונות במחלקת הנערות של א.ס רמת השרון שם קטף הישגים רבים שעזרו לו לקבל את המינוי לנבחרת.