יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ממשיכה להתחזק: עילאי חג'ג' חתם במ.ס אשדוד

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: אחרי הצירוף של אבישי כהן ממכבי ת"א, הקבוצה מעיר הנמל צירפה חיזוק נוסף בדמות שחקנה של בית"ר, שיהיה בסגל נגד ריינה

|
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)

אחרי צירופם של אבישי כהן ממכבי תל אביב והייפורד בוהאן, במ.ס. אשדוד מצרפים שחקן נוסף. עילאי חג'ג' חתם בקבוצה, אחרי שמועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE והוא עשוי להיכלל כבר בסגל למשחק הקריטי בשבת מול בני ריינה.

חג'ג' בן ה-24 מגיע בהשאלה מבית"ר ירושלים, לאחר שלא קיבל דקות משמעותיות מאז שהצטרף לבית"ר ממכבי חיפה. כעת הוא עושה את הדרך לאשדוד במטרה לקבל דקות משחק ולחזור לקדמת הבמה.

המעבר של חג'ג' מגיע כחלק מהשינויים הנרחבים שעוברת אשדוד בחלון ההעברות, במקביל למהפכה בצוות המקצועי. ניר ביטון ואבי אבינו הצטרפו לצוות האימון במקום חיים סילבס שפוטר. באשדוד מקווים שהרענון יסייע לקבוצה של בן זקן במשימה להישאר בליגה.

