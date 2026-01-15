עוזב את ב"ש: אור דדיה חתם רשמית בהפועל ר"ג

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אור דדיה חתם רשמית בהפועל רמת גן מהליגה הלאומית. המגן הימני לא שותף העונה על ידי רן קוז’וק בהפועל באר שבע, וכעת הוא יצטרף לקבוצה של מסאי דגו בחוזה עד לסיום העונה, שם יקווה להיות בורג משמעותי.

מהפועל ר”ג נמסר: “אור דדיה חתם היום במועדון עד תום העונה. דדיה (28) מגן ימני, גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ובמדיה רשם 137 הופעות רשמיות בליגת העל ובמפעלים האירופיים. במהלך הקריירה שיחק גם בליגת העל הסקוטית במדי אברדין, ובעונה שעברה לבש את מדי עירוני קריית שמונה. דדיה רשם הבוקר אימון בכורה עם החברים החדשים באדום”.

השחקן בן ה-28 רוצה לחזור לשחק, אחרי שבעונה שעברה שיחק כמושאל בחצי העונה השנייה במדי עירוני קרית שמונה והציג יכולת טובה, וכעת הוא יורד לליגה הלאומית. האורדונים עדיין רוצים לנסות ולהעפיל לליגת העל ומבינים שיש להם הזדמנות העונה, כאשר הפציעה של עידו מזרחי פגעה, ודדיה יתחרה על העמדה עם ניב סרדל.

מסאי דגו. מקבל חיזוק מליגת העל (רועי כפיר)

בנוסף, בכוונת המועדון להתחזק לפחות בזר אחד להתקפה, במקומם של קנדי מוסונדה וטראזייה תומא, שאמנם הביאו שינוי כמחליפים מול מכבי פ״ת, אך לפחות אחד מהם לא ימשיך, כשנראה שהזמבי בוודאות יעזוב. המאמן מסאי דגו רוצה לצרף חלוץ זר איכותי, בידיעה שהדבר יכול לשנות משמעותית את העונה.