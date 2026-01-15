אוהד הפועל ת"א שהפר תנאי מעצר בית נתפס

מבצע “אדום בוהק” ממשיך להיות בכותרות. המשטרה ושב”ס הודיעו כי במהלך ההיערכות לקראת משחק הדרבי בבלומפילד, בוצעה פעילות משותפת של יחידת מעוז, היחידה האמונה על פיקוח אלקטרוני בחטיבת חלופות הכליאה, בשת"פ ימ"ר ת"א במשטרת ישראל, נגד נאשם, מפוקח השוהה במעצר בית בעקבות כתב אישום בתיק “אדום בוהק”

על פי החשד, הנאשם תושב ת"א נצפה מפר את תנאי האיזוק באופן בוטה, בזמן שהוא יוצא מביתו בניגוד לתנאים ומגיע בסמוך לאצטדיון אתמול בערב.

בלשי יחידת מעוז בשת"פ בלשים מימ"ר ת"א, עצרו אתמול את המפוקח והיום יובא לבימ"ש השלום לדיון בעניינו.

פעילות זו הינה נדבך נוסף בפעולות רבות המבוצעות בשילוב זרועות בין שב"ס למשטרה למניעת פעולות פליליות ושמירה על ביטחון הציבור.

