יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אוהד הפועל ת"א שהפר תנאי מעצר בית נתפס

בהמשך למבצע "אדום בוהק", נאשם מרכזי שהוגש נגדו כתב אישום נעצר ע"י ימ"ר ת"א ושב"ס לאחר שהפר תנאי מעצר בית והגיע בסמוך לבלומפילד בערב הדרבי

|
החשוד (דוברות שירות בתי הסוהר)
החשוד (דוברות שירות בתי הסוהר)

מבצע “אדום בוהק” ממשיך להיות בכותרות. המשטרה ושב”ס הודיעו כי במהלך ההיערכות לקראת משחק הדרבי בבלומפילד, בוצעה פעילות משותפת של יחידת מעוז, היחידה האמונה על פיקוח אלקטרוני בחטיבת חלופות הכליאה, בשת"פ ימ"ר ת"א במשטרת ישראל, נגד נאשם, מפוקח השוהה במעצר בית בעקבות כתב אישום בתיק “אדום בוהק”

על פי החשד, הנאשם תושב ת"א נצפה מפר את תנאי האיזוק באופן בוטה, בזמן שהוא יוצא מביתו בניגוד לתנאים ומגיע בסמוך לאצטדיון אתמול בערב.

בלשי יחידת מעוז בשת"פ בלשים מימ"ר ת"א, עצרו אתמול את המפוקח והיום יובא לבימ"ש השלום לדיון בעניינו.

פעילות זו הינה נדבך נוסף בפעולות רבות המבוצעות בשילוב זרועות בין שב"ס למשטרה למניעת פעולות פליליות ושמירה על ביטחון הציבור.
 

