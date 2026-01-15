יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:36
"מאחלים לנו דברים שאני לא מאחלת לשונאיי"

אודין רוטמן, אשתו של שחקן הפועל ת"א לירן שהחמיץ פנדל מכריע בדו קרב בדרבי, שיתפה בפוסט תקיף באינסטגרם: "אני לא אתן לאף אחד לפגוע בילדים שלי"

|
לירן רוטמן (רועי כפיר)
לירן רוטמן (רועי כפיר)

הפועל תל אביב הייתה אמש במרחק נגיעה מרגע היסטורי בדרבי, קרובה יותר מאי פעם בשנים האחרונות לשבור את הבצורת הארוכה מול היריבה העירונית. אחרי מאבק עיקש, האדומים מצאו את עצמם עם הזדמנות פז להכריע את ההתמודדות ולעלות לרבע הגמר, הזדמנות שהגיעה בדמות בעיטת עונשין אחת מכריעה.

לירן רוטמן, שלא זכה לדקות משחק רבות העונה, לקח על עצמו את האחריות ברגע הכי טעון של הערב. מולו עמד אופק מליקה, שסיפק הצלה גדולה והשאיר את מכבי בחיים. מאותו רגע המשחק התגלגל לכיוון המוכר, כשהצהובים שוב יוצאים כשידם על העליונה, ורוטמן נותר עם תחושת פספוס קשה והפך בעל כורחו לדמות הטרגית של המשחק.

אלא שמעבר לאכזבה הספורטיבית, ההחמצה הזו גררה גם תופעות קשות בהרבה. לפי דבריה של אודין רוטמן, אשתו של לירן, מאז אותו רגע היא ובני משפחתה מתמודדים עם איומים חמורים. "אני מקבלת קללות/הודעות שעוברות כל גבול. אני מזכירה שמאחורי כל שחקן/בן אדם יש משפחה. הכדורגל הוא אכזרי וזה חלק מהכדורגל", כתבה.

הסטורי של אודין (צילום מסך)הסטורי של אודין (צילום מסך)

בסטורי שלה הוסיפה: "אני פשוט בשוק שמערבים ילדים קטנים ומאחלים דברים קשים שאני לא מאחלת לשונאים שלי. אני לא אתן לאף אחד לפגוע בילדים שלי ובבעלי". בפוסט נוסף שלה כתבה אודין: “לפעמים אלוהים מעביר אותך מסע שלא ידעת שאתה צריך, כדי לתת לך את כל שתמיד רצית. תסמוך על התוכנית”.

