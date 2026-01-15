יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:36
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

רוצה להישאר בליגה: רקוניאץ' חתם בהפועל י-ם

עכשיו זה רשמי: החלוץ הסרבי/מונטנגרי, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE, יחזק את החלק הקדמי של אריה: "מאמין הקבוצה הזו, בצוות ובשחקנים"

מרקו רקוניאץ' (באדיבות המועדון)
מרקו רקוניאץ' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים לא ויתרה על העונה הזו. האדומים מהבירה אמנם מתחת לקו האדום, אך עדיין יודעים שיש עוד המון משחקים ויש על מה להילחם כדי להישאר בליגה, ובינתיים עושים מה שצריך כולל להביא שחקנים. אז היום (חמישי) הקבוצה הודיעה רשמית על צירופו של החלוץ מרקו רקוניאץ’, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

החלוץ בן ה-25 ממונטנגרו/סרביה נחת בעמק הארזים, עד תום העונה עם אופציה. הקבוצה הודיעה: “עם פתיחת חלון ההעברות של ינואר, הפועל ירושלים שמחה לצרף לשורותיה את מרקו רקוניאץ'. השחקן נחת שלשום בארץ, עבר אתמול את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזהו, וערך אימון ראשון בעמק הארזים”.

החלוץ בן ה-25, בעל השליטה בכדור, משחק הראש והסיומת הנקייה, שיחק בנבחרות מונטנגרו וגדל בקבוצת צ'וקאריצ'קי הסרבית. בגיל 19 ידע את עונת הפריצה כשהבקיע בשורותיה 11 שעריה. בסוף העונה נמכר לספרטק מוסקבה ב-2.5 מיליון יורו, וממנה הושאל לכוכב האדום בלגרד, באצ'קה טופולה ודיושג'ר ההונגרית.

השחקן חתם באמצעות סוכנו זיו סולומוביץ (באדיבות המועדון)השחקן חתם באמצעות סוכנו זיו סולומוביץ (באדיבות המועדון)

רקוניאץ' אמר: "אני שמח מאוד לחתום במועדון. אני מודע לכך שהמצב בטבלה כרגע לא נעים, אבל אני מאמין בקבוצה הזו, בצוות ובשחקנים שפגשתי, וביכולת שלי לתרום בעבודה קשה ובשערים כדי שנצא מהתחתית. מחכה לפגוש את האוהדים האדומים בשבת. יאללה הפועל”.

