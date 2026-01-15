רוני לוי: מכבי נתניה בשבילי זו לא עוד קבוצה

עידן חדש במכבי נתניה. רוס קסטין החליט לזעזע ופיטר את יוסי אבוקסיס, כאשר הוא מינה את רוני לוי לתפקיד המאמן החדש של הקבוצה. המינוי הגיע יממה לאחר הדחה מביכה נגד מכבי יפו בגביע, והיום (חמישי) לוי כבר העביר את האימון הראשון שלו אצל היהלומים, לקראת מפגש הבכורה שלו בליגה נגד בני סכנין ביום שבת (19:30).

רוני לוי אמר: "התרגשות גדולה מאוד. מכבי נתניה בשבילי זו לא עוד קבוצה, זה בית, מקום שגדלתי בו ושאני אוהב. התרגשות גדולה גם לחזור למגרשים אחרי תקופה ארוכה שהייתי בחוץ. המקום שלי הוא על המגרש ולעבוד זה משהו שאני הכי אוהב. מאוד שמח, מודה למכבי נתניה וההנהלה על האמון".

"הופתעתי מהשיחה שקיבלתי מגיל לב, הייתי בדרך לחופשה פרטית, זה קרה מהר מאוד מעכשיו לעכשיו, אבל עשיתי את הסוויץ' מהר מאוד ואני כולי למען מכבי נתניה. אנחנו יודעים שבמהלך עונה יש תקופות טובות ופחות טובות. גם לנתניה הייתה תקופה יותר טובה, צריכים להתגייס כולם, השחקנים, הקבוצה, המועדון וכמובן גם הקהל שיש לו כוח גדול לדחוף אותנו. החוכמה בימים קשים זה להרים את עצמך כדי להוציא את הכי טוב שאפשר".

רוני לוי במסע''ת בכורה בנתניה

לקראת בני סכנין אמר: "אנחנו יודעים שהסיבוב השני תמיד קשה ותחרותי יותר, סכנין מאומת מאוד ועם מאמן טוב, נבוא עם המטרות שלנו, רוצים לנצח כמובן, אני בטוח בקבוצה ובשחקנים ומאמין שנעשה את זה".