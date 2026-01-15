אסף להב חתם ל-3 שנים נוספות במכבי תל אביב

במכבי תל אביב חושבים על דור העתיד. המועדון החתים את אסף להב, שחקן התקפה בן 15, לשלוש שנים קדימה, זאת באמצעות סוכנות השחקנים SGM, בראשותו של שחר גרינברג, בנוכחותם של בנג'מין מנספורד וגדי ברומר, אנשי מכבי תל אביב. להב חלק מקבוצת נערים ג' של המועדון, הנמצאת בראש טבלת ליגת נערים ג' על, הליגה הבכירה לשנתוני 2011.

אסף הגיע למכבי תל אביב בקיץ הקודם (2024) מהפועל כפר סבא ומאז השאיר חותם בקבוצתו דרך מנהיגות על המגרש, סיומת מרשימה מול השער, איכות גבוה עם הכדור ומהלכים נהדרים של ראיית משחק ואיכות מסירה. מתחילת העונה, הראה אסף יכולת מרשימה, שכמובן גרמה למאמני הנבחרת לזמן אותו לכל סבבי האימון שהיו עד כה.

העונה, אסף התכבד ב-12 הופעות עד כה, כשלזכותו שבעה שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת גביע המדינה לנערים ג'. בעונתו הראשונה במכבי תל אביב, כשחקן ילדים א', התכבד ב-25 הופעות ורשם 19 שערים. בספטמבר 2021 החל לשחק כדורגל, כשחבר למחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, אותה עזב לאחר שלוש עונות רצופות ו-69 הופעות במחלקת הנוער.

שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)

העונה, אסף וחבריו, תחת הדרכתו של עידן ביטון, מובילים את טבלת ליגת נערים ג' על, תחת הישג מרשים של 17 ניצחונות רצופים, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים, שיא בעבור קבוצת נערים ג' של המועדון. מעבר לכך, הקבוצה השיגה עוד ארבעה ניצחונות במסגרת גביע המדינה לנערים ג'. בשבת (17/01), במסגרת המחזור ה-18 בליגה (פלייאוף עליון), תארח את הפועל פ"ת.