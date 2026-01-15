רבע 1, 04:03: מכבי ת"א - ז'לגיריס 11:15

לאחר הפסקה של יותר מחודש, ערבי היורוליג של מכבי ת"א חוזרים להיכל מנורה ולקהל הביתי שלה, כשהיא מארחת בשעה זו את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של המפעל הבכיר ביבשת. הצהובים רוצים לשבור את רצף ההפסדים שלה באירופה, ולהשאיר את חלום הפליי אין בחיים.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות אחרי ניצחון חשוב במיוחד בזירה המקומית, כשגברו 84:95 על הפועל ירושלים והציגו יכולת מרשימה. ביורוליג מכבי רושמת כבר שלושה הפסדים רצופים שערערו את מצבה בטבלה, כשהיא נמצאת במקום ה-14 במאזן 13:8 שלילי. הצהובים יקוו לנצל את יתרון הביתיות ולצאת לרצף חיובי שישפר את מצבם באירופה.

מהצד השני של המתרס, הליטאים עומדים על מאזן חיובי של 9:12 שלוקח אותם עד למקום ה-9 שמוביל לפליי אין. החבורה של תומאס מסיוליס לא מצליחה לשמור על יציבות כשב-10 משחקיה האחרונים, אחרי כל ניצחון, הגיע הפסד עבורה. במחזור האחרון ז’לגיריס הביסה 67:99 את הכוכב האדום אחרי משחק מרשים במיוחד.

כזכור, שתי הקבוצות נפגשו העונה במשחק שהיווה את נקודת המפנה בעונה הזו עבור מכבי ת”א. הצהובים רשמו משחק פנטסטי כשבסיומו הם ניצחו 65:83 ויצאו לרצף ניצחונות חשוב. מי שהוביל אותה במשחק ההוא היה לוני ווקר, שבלט מול האקסית עם 23 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ת”א: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית ז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו, מוזס רייט, איגנאס בראזדייקיס, אזואלס טובליס וארנאס בוטקביצ’יוס.

# 10:00-05:00: פרנסיסקו ולונדברג קלעו שלשה בכל צד, הקבוצות החליפו סלים בחמש דקות, כשסורקין הוביל את הצהובים עם שבע נקודות משלו, 11:13 למכבי ת”א.