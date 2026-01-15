יום חמישי, 15.01.2026 שעה 21:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1769-183021ריאל מדריד7
62%1754-187021אולימפיאקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1775-178521אולימפיה מילאנו10
52%1771-178721הכוכב האדום11
50%1815-181322וירטוס בולוניה12
45%1930-187922דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1843-180420פאריס15
33%1917-183721באסקוניה16
33%1777-166621באיירן מינכן17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
29%1822-170221אנדולו אפס19
27%1983-174822פרטיזן בלגרד20

רבע 1, 04:03: מכבי ת"א - ז'לגיריס 11:15

יורוליג, מחזור 22: החבורה של עודד קטש חוזרת להיכל באירופה כשהיא מארחת את הליטאים ורוצה לקטוע את רצף ההפסדים במפעל. הצהובים ישיגו את הניצחון?

|
איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)
איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)

לאחר הפסקה של יותר מחודש, ערבי היורוליג של מכבי ת"א חוזרים להיכל מנורה ולקהל הביתי שלה, כשהיא מארחת בשעה זו את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של המפעל הבכיר ביבשת. הצהובים רוצים לשבור את רצף ההפסדים שלה באירופה, ולהשאיר את חלום הפליי אין בחיים.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות אחרי ניצחון חשוב במיוחד בזירה המקומית, כשגברו 84:95 על הפועל ירושלים והציגו יכולת מרשימה. ביורוליג מכבי רושמת כבר שלושה הפסדים רצופים שערערו את מצבה בטבלה, כשהיא נמצאת במקום ה-14 במאזן 13:8 שלילי. הצהובים יקוו לנצל את יתרון הביתיות ולצאת לרצף חיובי שישפר את מצבם באירופה.

מהצד השני של המתרס, הליטאים עומדים על מאזן חיובי של 9:12 שלוקח אותם עד למקום ה-9 שמוביל לפליי אין. החבורה של תומאס מסיוליס לא מצליחה לשמור על יציבות כשב-10 משחקיה האחרונים, אחרי כל ניצחון, הגיע הפסד עבורה. במחזור האחרון ז’לגיריס הביסה 67:99 את הכוכב האדום אחרי משחק מרשים במיוחד.

כזכור, שתי הקבוצות נפגשו העונה במשחק שהיווה את נקודת המפנה בעונה הזו עבור מכבי ת”א. הצהובים רשמו משחק פנטסטי כשבסיומו הם ניצחו 65:83 ויצאו לרצף ניצחונות חשוב. מי שהוביל אותה במשחק ההוא היה לוני ווקר, שבלט מול האקסית עם 23 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ת”א: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית ז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו, מוזס רייט, איגנאס בראזדייקיס, אזואלס טובליס וארנאס בוטקביצ’יוס.

# 10:00-05:00: פרנסיסקו ולונדברג קלעו שלשה בכל צד, הקבוצות החליפו סלים בחמש דקות, כשסורקין הוביל את הצהובים עם שבע נקודות משלו, 11:13 למכבי ת”א. 

