"בלי מלמד חיפה לא בפלייאוף ובטח לא בגביע"

מכבי חיפה כמעט והסתבכה אתמול (רביעי) בגביע מול הפועל רעננה מהליגה הלאומית, אך בסופו של דבר היא הצליחה להעפיל לרבע הגמר לאחר שער דרמטי בדקה ה-91 של גיא מלמד, וברק בכר יכל לנשום לרווחה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, עלו לסכם את ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

?מה דעתכם על כל סוגיית גיא מלמד?

קניאס: ”אני רוצה להגיב על העניין של מלמד. כדורגל זה לא פלייסטיישן. השינוי היה שברגע שברק בכר הגיע הוא שוחח עם גיא מלמד ואמר לו שהוא חלק מהרוטציה. הוא נכנס לכושר משחק יחסית מהר, נכון שההרחקה של סטיוארט מול פ”ת זרזה את העניין אבל להשוות את העונה עם העונה שעברה זה לא לעניין. שנה שבערה היה את דין דוד ודיא סבע והוא היה מספר 3. ברגע שמכבי חיפה הבינה בקיץ שיובאנוביץ’ זה טעות אז היא שינתה. לבוא ולשרוף ולמחוק מלך שערים ולא לתת לו דקה בגלל אסטרטגיה של מועדון זו טעות קטלנית שאסור לעשות במכבי חיפה אבל זה כבר היסטוריה”.

אהרונוביץ: ”יש להם מזל גדול, יד האלוהים נגעה בעניין הזה. בסופו של דבר הם נפלו חזק על הקטע של גיא מלמד, כי אם לא הוא מכבי חיפה בקושי בפלייאוף העליון ובטח לא בגביע. הוא הציל להם את העונה, שחקן שלא ספרו אותו. למרות ה-8 גולים של סטיוארט אני לא מבין מה מצאו בו”.

בכר: "לא שיחקנו טוב, אבל ניצחנו"

מה יש לסטיוארט?

קניאס: ”יש יותר מעבר למה שרואים. ברק מדבר על זה שמלמד היה על הספסל הוא הבין שהוא יקבל הזדמנות והוא בא ונתן 200%, השחקן הזה לא ככה. ראינו שהוא יודע לבעוט את הפנדלים. אני חושב שבהיעדר שחקני כנף ברמה גבוה צריך לשחק 4-4-2. אני חושב שהוא חלוץ טוב, פחות ממלמד אבל הוא צריך לקבל יותר דקות”.

איציק: “הוא לא יודע לעצור את הכדור, הוא לא יודע לעבור שחקן. הוא טוב עם הכדורים באים אליו לראש, אבל הוא לא יעשה דברים גדולים של חלוץ”.

אין עומק בספסל של מכבי חיפה, איך זה יכול להיות?

קניאס: ”מכבי חיפה מנסה להעלות עכשיו שחקן מנערים א’ (צוחק). מכבי חיפה רצתה לתת פוקוס עכשיו על מחלקת הנוער שלה”.

ראיתם את הבישול של בן שימול לירין לוי אתמול?

קניאס: ”אז במכבי חיפה הפיקו לקחים מהעניין, ואנחנו רואים שהחתימו את רטנר על חוזה, וגם אדם גרימברג שאני חושב שהוא יהיה מהחלוצים הטובים ביותר שהיו בכדורגל הישראלי. צריך לדעת להשאיר את כולם תחת השליטה של מכבי, להשאיל לקבוצות אחרות ומי שמתבלט לטובה להחזיר. אם מכבי חיפה תדע לנצל את העונה הזאת כדי לתת את הבמה לשחקנים הצעירים אז אני חושב שיש לה עתיד מבטיח בשנים הבאות. ברק בכר חזר חד ומפוקס, צריך להחתים אותו כמה שיותר מהר על חוזה”.