הבלתי ייאמן קרה: הפועל כפר סבא בפלייאוף

קבוצת נערים א' של הפועל כפר סבא נכנסה לפלייאוף העליון, על אף הדיבורים בתחילת העונה מצד מי שלא האמין בסגל הירוק מהשרון, שחלק ממנו היה מירידת קבוצת נערים ב' של המועדון, בעונה החולפת, לליגה השנייה. עמית ארצי ידע לקחת את החבר'ה החדשים, לצד אלו שהגיעו מנערים ב' ועשה איתם סנסציה - כניסה לפלייאוף העליון בליגת נערים א' על הבכירה.

אתמול (רביעי) ננעל המחזור ה-17 שסגר את הסיבוב הראשון בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2009, רגע לפני משחקי סוף השבוע - משחקי הפלייאוף העליון והתחתון. הפועל כפר סבא יצאה למגרש האימונים בסכנין, שם פגשה את בני סכנין המקומית, מחלקו התחתון של הטבלה. המטרה של כפר סבא הייתה ניצחון וכניסה לפלייאוף. בסכנין חיפשו לברוח מהתחתית.

לאחר 15 דקות משחק, דור חלף, שהיה חלק מקבוצת נערים ב' של כפר סבא בעונה החולפת, רשם שער שלישי העונה מבחינתו והעלה את קבוצתו ליתרון של 0:1. כבר שבע שנים רצופות שחלף בכפר סבא. רגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, חוסין דיאב הישווה ל-1:1 בשערו הרביעי העונה. דיאב גדל בטמרה וכבר שנתיים נמצא בסכנין, נוכח כישוריו מול שער היריבה.

כשנדמה היה כבר כי תוצאת התיקו היא זו שתשקף ההתמודדות, הגיח לו רועי שריקר, המחליף, וקבע 1:2 דרמטי בדקה ה-84 להתמודדות, 1:2 להפועל כפר סבא, תוצאה שנשמרה עד תום ההתמודדות, שבסופה נודע כי הירוקים מהשרון נכנסים לפלייאוף העליון על חשבון הפועל חדרה. "אין מרגש מזה בעולם", סיכם ההתמודדות עמית ארצי, המאמן, בדבריו ל-ONE.

עמית ארצי (יונתן גינזבורג)

מה שמדהים הוא שהפועל כפר סבא עלתה למשחק הזה יחד עם שישה שחקנים שהיו חלק מקבוצת נערים ב' של המועדון בעונה החולפת, עונה שתיזכר לרעה, נוכח ירידת הקבוצה לליגה השנייה מהליגה העליונה והחזקה (נכון להיום, נערים ב' בדרך חזרה לליגת העל). והשחקנים הם: שי לי דובצק (הקפטן), יואב גולדברג, גדור חלף, רועי שריקר, גיא אמזלג ושאבי אלון.

יחד עם השחקנים הצעירים הללו, עמית ארצי היה צריך לגבש קבוצה חדשה לגמרי, בעוד הרבה מאוד רחש-בחש סביב הקבוצה, כשהיו מי שציינו שעם סגל כזה, החלק התחתון יהיה חבר קרוב. זו לא המציאות. לאחר 17 מחזורים, הקבוצה השיגה שמונה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושומנה הפסדים, במאזן שערים 33:30, לצד 25 נקודות.

אל כפר סבא הצטרפו איתי רוזנבליט (מנהלל), שאחיו נפל בעזה, רועי נגד מבאר שבע, שחר ועקנין ממגדל העמק, אורי תבואה מנס ציונה, שקד בננו המגיע ממודיעין ויונתן קורניצונר, המגיע לקבוצה מזכרון יעקב. עם סגל מגוון כזה, מערים שונות, עמית ארצי ידע לסמן מטרה ולא להקשיב לרעשי רקע מיותרים. בעבודה שקטה ובהרבה אמונה, השיגו מעל ומעבר, יש להגיד.

האושר של הפועל כפר סבא העונה (באדיבות המועדון)

ביום שבת, כך מסתמן, הפועל תל אביב תארח את הפועל כפר סבא במסגרת המחזור ה-18, הרי הוא המחזור הראשון בפלייאוף העליון. הפועל תל אביב מגיעה להתמודדות הזו לאחר 2:4 משוגע מול מכבי תל אביב, המוליכה, כשהאדומים ממתחם וולפסון הם הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. בכפר סבא יצטרכו לעבוד על החלק האחורי (21 שערים בחוץ מתוך 33 סך הכל העונה).

בני סכנין: גוליאן חדד (ש), גואד אבו סלאח (ק), סלימאן ח'לאילה, אחמד גנאים, האני דגש, מגד יאסין, מוחמד ח'טיב, מוחמד חוש, מוחמד קאדריה, חוסין דיאב ועאטף מוסא. הוחלפו: האני דגש, מוחמד חוש, מוחמד קאדריה וחוסין דיאב. מחליפים: מוסא ח'טיב, קוסיי זבידאת, יחיא חמדון ואחמד קסום. בספסל: נג'ואן ח'לאילה, כארם חלאילה, עומרי טאהא, מוחמד נוגידאת ועלי אמארה. מאמן: סאמר מיעארי.

הפועל כפר סבא: איתי מכלוף (ש), זוהר ארז, שחר ועקנין, יואב גולדברג, דור חלף, איתי רוזנבליט, שי-לי דופצק (ק), גיא דהן, רן שוורץ, אלון שבי ושקד בננו. הוחלפו: שחר ועקנין, גיא דהן, רן שוורץ ואלון שבי. מחליפים: יהונתן קוריצונר, רועי שריקר, רועי נגר ועמית מרון. בספסל: דולבג אגר, גיא אוז'לבו, תומס סקוריק וגיא אמזלג. מאמן: עמית ארצי.