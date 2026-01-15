יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:36
סלמאן עואד חתם במחלקת הנוער של הפועל ת"א

החלוץ, שבמרץ הקרוב יחגוג יום הולדת 16, גדל בצפון במעוספיא ובשנתיים האחרונות שיחק במכבי נתניה. כעת, עבר לאדומים. המשחק הראשון: נגד האקסית

סלמאן עואד (באדיבות Play It)
אחרי עונה וחצי במחלקת הנוער של מכבי נתניה, סלמאן עואד, שבחודש מרץ הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-16, עובר למתחם וולפסון, להפועל תל אביב, לקבוצת נערים ב' של המועדון. מדובר בחלוץ, היכול לשחק גם ככנף. רשם 12 הופעות העונה במדי קבוצת נערים ב' של מכבי נתניה עד מעברו, חתם באמצעות סוכנות השחקנים ‘Play It’, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

עואד היה שותף בכניסתה של מכבי נתניה לפלייאוף העליון בליגת נערים ב' – על וחלק מעלייתה לרבע גמר גביע המדינה לשנתוני 2010. העונה לא סיפק שער אחד, מה שעוד יבוא, מבטיחים בקרבתו, נוכח עבודתו הקשה באימונים ועל כר הדשא, כשאת עונת 2024/25 סיים עם 13 שערי ליגה, לצד שער במסגרת גביע המדינה לנערים ג', זאת ב-36 משחקים עם שנתון נערים ג' של היהלומים.

באוקטובר 2019 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת המקצועית של ההאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של מכבי עוספיא הצפונית. לאחר שנתיים התקדם לבית"ר חיפה ומשם הגיע למ.כ. נוה יוסף, כשכבר בעונתו הראשונה במועדון, בקבוצת ילדים א', התכבד ב-16 שערים (בליגת ילדים א' – דרג 1 החזקה). נוכח כישרונו, עבר למכבי נתניה, שם, כאמור, השאיר חותם.

ביום שבת הקרוב (17/01), הפועל תל אביב תארח את מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור ה-18, המחזור הראשון בפלייאוף העליון. המשחק יתקיים במגרש הכדורגל 'וולספון 2' בתל אביב, זאת בשעה 11:00 בבוקר (המשחק שיפתח את משחקי הפלייאוף העליון). סלמאן עואד יעבוד, מעתה והלאה, תחת הדרכתו של אופיר אמסטרדמר, בתקווה לקבל דקות משחק כבר מול האקסית.

