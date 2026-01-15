סוכנו של איתי בן חמו: רגע שהוא יזכור כל חייו

מכבי תל אביב השיגה אתמול (רביעי) ניצחון ענק וחשוב בדרבי, לאחר שגברה בפנדלים 4:5 על הפועל ת”א. מי שכבש את הפנדל המכריע והראה הרבה קור רוח, בטח ביחס לגילו הצעיר, הוא איתי בן חמו, שנכנס כמחליף בהארכה וסיים כגיבור המשחק. סוכן השחקנים, שמייצג בין היתר את הבלם, עידן בן אבו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איזה קור רוח יש לאיתי בן חמו, בוא תספר עליו.

”אני שמעתי ששאלו את המאמן איך זה שהוא נתן לאיתי לבעוט פנדל כזה מכריע והוא אמר: ‘יש לו דם של מכבי’. זה יפה לשמוע ממאמן זר משהו שמאפיין את איתי כזה יפה. הוא מגיל נוער במחלקת הנוער של מכבי ת”א וזכה בהמון תארים. דווקא בשנתון שלו לא יצאו כוכבים גדולים לבוגרים בליגת העל ואיתי עשה את המסלול הארוך, אבל גם הנכון. הוא שימש כקפטן בקבוצות של מכבי וגם בנבחרת, הוא סיים את גיל הנוער והתחיל בהשאלות אצל בית”ר ת”א, רמת השרון וסכנין. השנה הוא הגיע לסיטואציה שהוא נבחר להישאר כבלם בסגל, ברור היה לנו שהעונה הזאת הוא לא זכה לשחק הרבה והוא יצטרך להיות סבלני. הוא כל השנים חיכה להיות במכבי ת”א, אז ברגע שאמרו לו שרוצים אותו כשחקן סגל אז הוא לא ביקש לצאת להשאלה”.

רק לאחרונה הוא האריך את החוזה במכבי ת”א. הרגע הזה הוא מסוג הרגעים שבונים קריירה?

”אין ספק שזה רגע שהוא יזכור כל חייו. מעבר לזה שהוא שחקן מכבי ת”א, הוא גם אוהד. בכל תקופות ההשאלות שלו הוא היה מגיע למשחקים ושמר על קשר עם הקבוצה. כשאני מסתכל מהצד, זה לא יהיה יוצא דופן להגיד ששחקן שיוצא להשאלה הוא לא אוהד של הקבוצה, אבל זה לא במקרה של איתי. עכשיו, כשהוא כבש פנדל מכריע ורץ לחגוג מול כל האוהדים, זה רגע שהוא לא ישכח כל ימי חייו. אם זה יגרום לשינוי בתפיסה של המאמן? אני לא יודע. בסוף הוא כן מחזיק מאיתי ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)

כדי לשלוח שחקן כזה לבעיטה מכרעת צריך אומץ. לדעתך הוא יקבל יותר דקות מעתה והלאה?

”הוא בכלל בחודש וחצי האחרונים התחיל לקבל דקות, פעם פותח ופעם כמחליף”.

כן, אבל זה בגלל פציעות כאלה ואחרות, עכשיו אני חושב שמגיע לו לקבל יותר דקות.

”יש פה מאבק ותחרות. בזמנו ייצגתי את שחר פיבן והוא די מזכיר לי אותו. שמתי אותו במכבי ת”א כשהיה את אמאדור וייני. בתחילת שנה אמרנו: ‘מה הסיכויים שהוא יקבל דקות?’ ובסוף, במחזור הראשון איביץ’ נתן לו לפתוח והוא לא יצא מההרכב. אני מסתכל על יכולת באימונים ואני בדעה שמי שטוב שם ישחק בשבת”.

דיברת איתו אחרי המשחק?

”יצא לנו, אבל הוא היה צריך לענות להרבה הודעות, אז לא החזקתי אותו הרבה על הקו”.

יש משהו חדש בשוק ההעברות שאנחנו צריכים לדעת?

”החלון רק התחיל, בואו נראה מה יהיה בהמשך”.