שוברת שיאים: פתיחת עונה היסטורית לבאיירן

באיירן מינכן השלימה אמש (רביעי) את מחצית העונה בבונדסליגה עם ניצחון 1:3 על קלן, תוצאה שהשוותה את שיא הנקודות ההיסטורי לסיבוב הראשון עם 47 נקודות מתוך 51 אפשריות. הקבוצה של וינסנט קומפני טרם הפסידה בליגה, וכבר פתחה פער של 11 נקודות מבורוסיה דורטמונד שבמקום השני.

מעבר לנקודות, הבווארים מציגים כדורגל התקפי חסר תקדים עם 66 שערים ב-17 משחקים, כמות הכיבושים הגבוהה ביותר שנראתה בליגה אירופית מובילה מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. הנתונים מאחורי הדהירה של באיירן מדהימים: הם כבשו 22 שערים יותר מאשר הקבוצה של פפ גווארדיולה באותו שלב בעונת 2013/14.

עם ממוצע של 3.8 שערים למשחק, באיירן מכוונת כעת לשבור את שיא כל הזמנים של המועדון שעומד על 101 שערים לעונה. אם הקצב הנוכחי יימשך, הם עשויים אפילו לאיים על שיא 125 השערים האגדי של טורינו מ-1948, השיא ההיסטורי לליגה אירופאית בכירה.

שחקני באיירן מינכן חוגגים. בדרך לעונה היסטורית (IMAGO)

מעל כולם ניצב הארי קיין, שהגיע לשיאים חדשים העונה עם 20 שערי ליגה ב-17 הופעות. קיין, שהפך לשחקן המהיר בהיסטוריה של הבונדסליגה שהיה מעורב ב-100 שערים, כובש העונה בממוצע בכל 60 דקות על המגרש. מאמנו, וינסנט קומפני, התייחס ליכולת הפנומנלית של החלוץ שלו ואמר: "הוא ימשיך להחזיק בהרבה שיאים אישיים כי הוא שחקן מיוחד".

למרות הדומיננטיות של קיין, באיירן נהנית מסגל רחב ומגוון שבו 15 שחקנים שונים כבר מצאו את הרשת העונה, הנתון הגבוה ביותר בגרמניה. בניגוד לקבוצות אחרות המסתמכות על מצבים נייחים, 50 מתוך 66 השערים של הבווארים הובקעו ממשחק פתוח. היכולת הקבוצתית הזו התבטאה בשיאה בניצחון המוחץ 1:8 על וולפסבורג בסוף השבוע האחרון, בו שבעה שחקנים שונים עלו על לוח התוצאות.

וינסנט קומפני (IMAGO)

המספרים של באיירן מציבים אותה בעמדת זינוק לשבור גם את שיא הנקודות לעונה שלמה (91), שנקבע בעונת הטרבל ב-2012/13. מעניין לציין כי באותה עונה גדולה תחת יופ היינקס, לבאיירן היו חמש נקודות פחות מאשר יש לקומפני בשלב הנוכחי. השליטה המוחלטת הזו מזכירה תקופות היסטוריות בכדורגל האירופי, ומותירה את יריבותיה לצפות מהצד בשבירת השיאים המוקדמת.