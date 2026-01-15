יום חמישי, 15.01.2026 שעה 16:44
ליגה גרמנית 25-26
4713-6617באיירן מינכן1
3615-3217בורוסיה דורטמונד2
3219-3216לייפציג3
3225-3217שטוטגרט4
3021-3416הופנהיים5
2924-3416באייר לברקוזן6
2636-3517איינטרכט פרנקפורט7
2329-2717פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1929-2317בורוסיה מנשנגלדבאך10
1837-2617וולפסבורג11
1729-2517פ.צ. קלן12
1731-1816ורדר ברמן13
1627-1716המבורג14
1432-1716אוגסבורג15
1229-1717מיינץ16
1228-1416סט. פאולי17
1238-1617היידנהיים18

שוברת שיאים: פתיחת עונה היסטורית לבאיירן

הקבוצה של וינסנט קומפני רושמת עונה חסרת תקדים והיא בדרך לנפץ שיאי נקודות ושערים עתיקים. המאמן על קיין לאחר ה-1:3 מול קלן: "הוא שחקן מיוחד"

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

באיירן מינכן השלימה אמש (רביעי) את מחצית העונה בבונדסליגה עם ניצחון 1:3 על קלן, תוצאה שהשוותה את שיא הנקודות ההיסטורי לסיבוב הראשון עם 47 נקודות מתוך 51 אפשריות. הקבוצה של וינסנט קומפני טרם הפסידה בליגה, וכבר פתחה פער של 11 נקודות מבורוסיה דורטמונד שבמקום השני.

מעבר לנקודות, הבווארים מציגים כדורגל התקפי חסר תקדים עם 66 שערים ב-17 משחקים, כמות הכיבושים הגבוהה ביותר שנראתה בליגה אירופית מובילה מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת. הנתונים מאחורי הדהירה של באיירן מדהימים: הם כבשו 22 שערים יותר מאשר הקבוצה של פפ גווארדיולה באותו שלב בעונת 2013/14.

עם ממוצע של 3.8 שערים למשחק, באיירן מכוונת כעת לשבור את שיא כל הזמנים של המועדון שעומד על 101 שערים לעונה. אם הקצב הנוכחי יימשך, הם עשויים אפילו לאיים על שיא 125 השערים האגדי של טורינו מ-1948, השיא ההיסטורי לליגה אירופאית בכירה.

שחקני באיירן מינכן חוגגים. בדרך לעונה היסטורית (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים. בדרך לעונה היסטורית (IMAGO)

מעל כולם ניצב הארי קיין, שהגיע לשיאים חדשים העונה עם 20 שערי ליגה ב-17 הופעות. קיין, שהפך לשחקן המהיר בהיסטוריה של הבונדסליגה שהיה מעורב ב-100 שערים, כובש העונה בממוצע בכל 60 דקות על המגרש. מאמנו, וינסנט קומפני, התייחס ליכולת הפנומנלית של החלוץ שלו ואמר: "הוא ימשיך להחזיק בהרבה שיאים אישיים כי הוא שחקן מיוחד".

למרות הדומיננטיות של קיין, באיירן נהנית מסגל רחב ומגוון שבו 15 שחקנים שונים כבר מצאו את הרשת העונה, הנתון הגבוה ביותר בגרמניה. בניגוד לקבוצות אחרות המסתמכות על מצבים נייחים, 50 מתוך 66 השערים של הבווארים הובקעו ממשחק פתוח. היכולת הקבוצתית הזו התבטאה בשיאה בניצחון המוחץ 1:8 על וולפסבורג בסוף השבוע האחרון, בו שבעה שחקנים שונים עלו על לוח התוצאות.

וינסנט קומפני (IMAGO)וינסנט קומפני (IMAGO)

המספרים של באיירן מציבים אותה בעמדת זינוק לשבור גם את שיא הנקודות לעונה שלמה (91), שנקבע בעונת הטרבל ב-2012/13. מעניין לציין כי באותה עונה גדולה תחת יופ היינקס, לבאיירן היו חמש נקודות פחות מאשר יש לקומפני בשלב הנוכחי. השליטה המוחלטת הזו מזכירה תקופות היסטוריות בכדורגל האירופי, ומותירה את יריבותיה לצפות מהצד בשבירת השיאים המוקדמת.

