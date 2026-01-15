ח"כ פורר: החוק שהממשלה חוקקה מטומטם וגזעני

עוד צעד לקראת חלוקת הדרכונים עבור אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון נעשה אתמול (רביעי) כאשר הכנסת אישרה את הענקת סמכויות משר הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו למתן דרכונים עבור שלושת הספורטאים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026. מי שעלה לדבר על הנושא, שנחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום”, הוא חבר הכנסת עודד פורר, בתוכנית עצמה ב-ONE.

מי יביא לראש הממשלה את הדרכונים, כי כולם מושעים שם?

”יכול להיות שהקטארים ישלחו משהו. אנחנו כאילו צוחקים על זה אבל זה פשוט לא יאומן שמישהו מלשכת ראש הממשלה מקבל כסף מקטאר בזמן מלחמה. לגבי הדרכונים, בעקבות זה שאתם העלתם את הנושא הזה אצלכם, הממשלה התכנסה וקיבלה החלטה להעברת הסמכויות, יו”ר הקואליציה נרתם לנושא הזה. זה הזוי שלולא הייתם חושפים את האירוע הזה החבר’ה היו נשארים בלי דרכון. אני הבוקר ראיתי שמשרד הפנים עשו את כל מה שהם צריכים לעשות והמסמך נמצא אצל ראש הממשלה והכדור אצלו. היום זה אולימפיאדת החורף, מחר זה אליפות אירופה”.

זה הזוי כל הבלגן הזה שקורה. מה עשו פה בממשלה?

”אני בטח לא הבן אדם שידע להגיד מה הממשלה הזאת עושה. החוק שהממשלה חוקקה הוא כל כך מטומטם וגזעני. אנחנו כמו מדינת עולם שלישי. אין עוד מדינה בעולם שאתה מקבל אזרחות ולא יכול לקבל דרכון. במלחמה האחרונה 100 עולים חדשים שילמו בחיים שלהם, אבל דרכון? ריבונו של עולם, ירדתם מהפסים”.

אתה ראית אתמול שהבריחו בטיסת וויז אייר לארץ 152 אבוקות, איך זה נחת בישראל ואף אחד לא מעלה את זה לסדר היום?

”זה מטורף, וקצת מלחיץ”.