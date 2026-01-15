אבי נמני: אופק מליקה צנוע ושקט, יש לו אופי טוב

מכבי תל אביב חגגה עלייה דרמטית במיוחד לרבע הגמר עם 4:5 על הפועל תל אביב בדו קרב מהנקודה הלבנה אחרי 1:1 בהארכה. שחקן העבר האגדי של הצהובים אבי נמני ניתח בתוכנית “שיחת היום” את ההופעה של הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’, כולל מבט קדימה.

בוא נדבר על המשחק. מה קורה עם מליקה? נתן הופעה אדירה בפנדלים ובהארכה.

”התפקיד של התקשרות הוא להעצים כל דבר, אני לוקח דברים בפרופורציה. אני מסכים שהיה לו משחק טוב והצלה מדהימה אבל היום זה יום חדש”.

אנחנו זוכרים את ההרחקה שלו מול פפאוס, זה יכל לרסק קריירה של שחקן. המשחקים הקרובים יקבעו עבורו.

”עם שחקנים צעירים צריך סבלנות ותמיכה מצד המועדון. מליקה מוכר את עצמו ממשחק למשחק ולכן אני חושב שהוא בתקופה טובה, וגם יגיעו משחקים פחות טובים”.

לאזטיץ': "הייתה לי חוויה טובה, דומה לדרבי בסרביה"

אני חושב שהחודש הקרוב יקבע האם הוא יהיה השוער הראשון.

”ראינו כבר שוערים אחרים בעבר. בנייה צריכה להיות בנייה נכונה ואיכותית”.

שמעתי שהאו בא היום צנוע ולא מנופח לאימון של מכבי ת”א.

”הוא צנוע ושקט, יש לו אופי טוב. אם הוא יהיה יותר טוב הוא יתקדם עם הזמן ובסוף גם השחקן וגם מכבי ת”א ירוויחו מזה”.

מכבי תל אביב ירדה מלהביא עוד שוער?

”בלי קשר למשחק של אתמול מכבי קיבלה את ההחלטה שלא להביא שוער בינואר. אבל היא צריכה להביא שחקנים בעמדות אחרות, בעיקר בחלק הקדמי. אם היא לא תתחזק יהיה לה קשה להיאבק על האליפות עד הסוף”.

הם יכולים לקחת את הגביע.

”בחצאי הגמר אנחנו יודעים בערך מי יהיו. אבל יש לה מטרה להיאבק על האליפות ואין לא פתרונות. אם היא לא תפגע בשחקנים שוברי שוויון בינואר יהיה לה קשה להיאבק עד הסוף”.

אם מכבי ת”א תפסיד למכבי חיפה זו בעיה גדולה.

”זו בעיה גדולה לא רק מול מכבי חיפה. כל משחק הוא חשוב ומשמעותי”.

אני רוצה להיכנס לעניין הפנדלים. ראינו שרוטמן קיבל קללות על ההחמצה, מה זה לבעוט פנדלים ברגע מכריע?

”צריך להיכנס לפרופורציות. היה אתמול מפגן גדול של הכדורגל הישראלי, כולם התנהגו נהדר והיה צריך להיות מנצח למשחק. לכל נושא הקללות והאיומים אני מתאר לעצמי שזה רק כמה ילדים וצריך לראות איך תופסים אותם. השחקנים שהחמיצו מחמיצים כי זה חלק מהמשחק, העולם נמשך וזה הכדורגל. אסור לעבור קווים אדומים ולתת למשפחות של שחקנים לסבול”.

הייתה ישיבה של מנהלת הליגה עכשיו.

”לכולם צריך להיות אותו אינטרס שהכדורגל הישראלי ישתפר עם הזמן. יש דברים שצריך לשפר אותם, ברמת השיפוט למשל, יש דברים שצריך לתקן אותם. אותי מעניין שהכדורגל ירוויח וכל הדברים שמסביב אליו יהיו ברמה גבוהה ”.