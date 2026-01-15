יום חמישי, 15.01.2026 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"לאזטיץ' מנהל סגל חלש ועדיין מכבי ת"א בצמרת"

מאיר מליקה, דודו של שוער מכבי תל אביב, ב"שיחת היום": "כל הכבוד למאמן, דעתי עליו שונה מכולם. הכישרון, החוסן המנטלי וקור הרוח של אופק מיוחדים"

|
אופק מליקה (רועי כפיר)
אופק מליקה (רועי כפיר)

אופק מליקה הפך לגיבור של מכבי תל אביב, כאשר עצר בצורה הרואית פנדל של לירן רוטמן בדו קרב מהנקודה הלבנה נגד הפועל תל אביב בגביע, ומנע מהצהובים הדחה בשמינית הגמר. מאיר מליקה, דודו של השוער הצעיר והמוכשר, התראיין היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” לגבי שוער הצהובים.

שאופק היה חייב לעצור את הכדור, כי אחרת הפועל ת”א עולה לרבע הגמר, אני ראיתי אותו מתכנס עם עצמו ועושה חשיבה ואמרתי לעצמי שהוא הולך לעשות עצירה יוצאת דופן. הוא התרכז בעצמו וצור השוער של הפועל ת”א ניסה לשגע את השחקנים. איך אתה ראית את זה?
”הוא דור שלישי לשני שוערים כי את הסבא רבא הוא לא מכיר”.

הסבא רבא לא היה בהפועל?
”הוא היה 14 שנים בהפועל תל אביב. הוא דור שני לשוערים וקיבל כל כך הרבה טיפים. אני בטוח שהוא זיהה את הפינה הרבה יותר, לפי הסטטיסטיקה. לקחת כזה פנדל זה נטו כישרון. זה יכולות גופניות אדירות. יש לו ניתור וכוח מתפרץ שבלעדיהם הוא לא יכל להדוף. הוא תקף את הכדור בצורה מושלמת”.

אופק מליקה חוגג (רדאד גאופק מליקה חוגג (רדאד ג'בארה)

למה ישבת בשער 11?
”עם מכבי. אני יושב איפה שנותנים לי. הייתה חוויה יפה אני תמיד הייתי רץ לשם אחרי שערים”.

פעם ראשונה שישבת שם?
”כן, זה היה מושלם”.

כשהוא לקח את הפנדל צהלת יחד עם האוהדים?
”חוויה בלתי נתפסת, התנהגתי כמו אחרון האוהדים”.

אני רוצה להזכיר לך שממש בסוף ההארכה אופק גם לקח כדור לרוטמן עם הצלה גדולה?
”הוא מקבל ממני פוקוס כי הוא כמו ילד שלי, אני תמיד מסתכל עליו. המשחק שלו אתמול היה המשחק הכי טוב שלו במכבי ת”א. מי שמשחק בדרבי מבין שזה לא משחק רגיל ולכל נגיעה יש משמעות. הוא היה מפוקס, אגרסיבי ועם משחק רגל מדהים. הוא ניהל את המשחק מאחורה גם שהם היו ב-10 שחקנים”.

אופק מליקה ושחקני מכבי תל איב חוגגים (רועי כפיר)אופק מליקה ושחקני מכבי תל איב חוגגים (רועי כפיר)

הוא התרומם מאז ההרחקה שלו מול פאפוס והוא רק ברף התקדמות מאז.
”זו אחת התכונות הטובות שלו, הפן המנטלי. אנחנו הורדנו לחץ לגמרי בבית, נתנו לו לעבוד בשקט. הוא מנותק מהתקשורת והוא מגיע למשחק ואפילו לא יודע נגד מי הוא משחק. אני בטוח שגם היום הוא לא יודע שכתבו עליו משהו. אני דיברתי עם האבא שלו שדיבר איתו איך שהסתיים המשחק על המשחק בחיפה. כרגע יהיה לו קצת יותר קרדיט, אבל בואו לא נישען על זה, כי הוא במכבי ת”א והוא צריך להביא תוצאה כל שבוע”.

מה מיוחד בו?
”שני דברים מרכזיים: הכישרון שלו שהוא מראה אותו עכשיו ודבר שני זה החוסן המנטלי שלו, הוא ממש קר רוח. לא משפיע עליו גם שהוא משחק עם 30,000 צופים”.

זה יפה שמכבי ת”א החליטה ללכת איתו.
”אני אגיד לכם משהו חד וברור. כל הכבוד למאמן פה. אני יודע שכולם יורדים עליו, אבל דעתי עליו שונה מכולם. הוא מנהל סגל שהוא בינוני עד חלש ועדיין מכבי ת”א נאבקת בצמרת. אני אמרתי שמכבי תהיה מקום 3-4 ולא טעיתי, היא צריכה להשתדרג בלפחות שני שחקנים שלא רק יהיו טובים, אלא גם יעשו את השאר טובים”.

