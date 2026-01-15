יום חמישי, 15.01.2026 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

לא מבין למה קרייב לא בעט, משוכנע שננצח דרבי"

העיתונאי ואוהד הפועל ת"א יואב לימור ב"שיחת היום": "היינו טובים יותר, היה בידיים שלנו, צריך חיזוק. מאיימבו? חוזה לכל הקריירה". וגם: המחמיצים

תסכול גדול בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
תסכול גדול בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמעט 12 שנים שהפועל תל אביב לא ניצחה דרבי ונראה שהיא כבר הפסידה בכל צורה אפשרית ואין דרך לחדש לאוהדים, אבל אז קרה מה שקרה אתמול (רביעי) ובתום דו קרב פנדלים סופר דרמטי, מכבי תל אביב העפילה לרבע גמר גביע המדינה. לאחר הדרמה, אוהד הקבוצה והעיתונאי יואב לימור עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על האדומים.

איך אתה אחרי הדרבי עם הפנדלים?
”תענו לבד”.

מה עובר עליך מאתמול בלילה?
”מבאס, מזל שהיה איראן אז היה לי במה להתעסק. זה היה בידיים שלנו מול 10 שחקנים ואז גם הפנדלים, אבל זה הכדורגל ברכות למנצחים ובאסה למפסידים. היינו יותר טובים אתמול ולא ידענו לסגור את זה”.

ברדה: "האחריות עליי, אני בחרתי את הבועטים"

יש לך תקווה שזה יכול לקרות, שתנצצו דרבי?
”אין לי ספק. צריך חיזוק. המגן החדש נראה סבבה אבל צריך מגן שמאלי. מאיימבו עשה אתמול תצוגת הקרבה שמגיעה לו על זה חוזה לכל הקריירה. דאפה יהיה חלוץ מצוין אבל הוא אתמול היה צריך לסגור את זה ב-90 דקות. צריך להוריד את הלחץ מרוטמן ואלקוקין. אלקוקין ילד צעיר וילדים צעירים עושים טעויות בטח תחת לחץ, משגעים אותו בין תפקיד לתפקיד כל העונה. אני הרבה יותר מתבאס שקרייב הכוכב לא לקח את הפנדל האחרון”.

קפטן קבוצה בולגרית שעבר כל כך הרבה.
”הוא היה צריך לקחת. אבל בסדר מה נעשה, הם שוב ניצחו ואנחנו שוב הפסדנו ויאללה קדימה. החיים נמשכים”.

איפה זה עומד כרגע עם איראן?
”נראה שהאמריקאים התקררו אחרי שזה נראה שזה היה עניין של שעות ספורות. טראמפ מצייץ שאמרו לו שנגמרו ההוצאות להורג”.

אני רואה פרסום גם שאמרו לאיראנים שטראמפ לא הולך לתקוף אותם.
”אני לא יודע, אבל הבעיה האיראנית לא נפטרה, מקווה שזה עדיין יוכרע בסבב הזה”.

