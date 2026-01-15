הראשון של ינואר: אזקיאל הנטי חתם בהפועל ר"ג

רכש ראשון להפועל רמת גן בחלון ההעברות הנוכחי: החלוץ אזקיאל הנטי חתם במועדון ומצטרף לאורדונים עד תום העונה. הנטי (32), חלוץ בעל קריירה אירופית מרשימה, שיחק בין היתר בלוקומוטיב מוסקבה, סלובן ברטיסלבה ואפולון לימסול.

הוא שיחק בשנתיים האחרונות בישראל בליגת העל במדי מ.ס אשדוד ובני ריינה, כאשר אחד השערים הזכורים שלו היה נגד מכבי תל אביב בגביע, כשהדיח את הצהובים באצטדיון בלומפילד. הנטי יצטרף כבר היום (חמישי) לאימוני הקבוצה, כאשר מי שצפוי לעזוב הוא שחקן ההתקפה קנדי מוסונדה.

בינתיים, ברמת גן הודיעו דווקא על שחרורו של הקשר תרזי תומא. הקשר, שהגיע בתחילת העונה אחרי ששיחק בעברו בבית״ר ירושלים, לא השתלב ונפרד אחרי ארבעה חודשים. האורדונים נמצאים במקום השישי בליגה הלאומית עם 26 נקודות אחרי 18 מחזורים.