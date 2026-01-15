יום חמישי, 15.01.2026 שעה 10:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

הראשון של ינואר: אזקיאל הנטי חתם בהפועל ר"ג

האורדונים החלו לעבוד עם צירופו של אקס אשדוד ובני ריינה, כאשר מי שצפוי לעזוב הוא קנדי מוסונדה. בנוסף, אקס בית"ר תרזי תומא שוחחר כשלא השתלב

|
אזקיאל הנטי חוגג (רדאד ג'בארה)
אזקיאל הנטי חוגג (רדאד ג'בארה)

רכש ראשון להפועל רמת גן בחלון ההעברות הנוכחי: החלוץ אזקיאל הנטי חתם במועדון ומצטרף לאורדונים עד תום העונה. הנטי (32), חלוץ בעל קריירה אירופית מרשימה, שיחק בין היתר בלוקומוטיב מוסקבה, סלובן ברטיסלבה ואפולון לימסול.

הוא שיחק בשנתיים האחרונות בישראל בליגת העל במדי מ.ס אשדוד ובני ריינה, כאשר אחד השערים הזכורים שלו היה נגד מכבי תל אביב בגביע, כשהדיח את הצהובים באצטדיון בלומפילד. הנטי יצטרף כבר היום (חמישי) לאימוני הקבוצה, כאשר מי שצפוי לעזוב הוא שחקן ההתקפה קנדי מוסונדה.

בינתיים, ברמת גן הודיעו דווקא על שחרורו של הקשר תרזי תומא. הקשר, שהגיע בתחילת העונה אחרי ששיחק בעברו בבית״ר ירושלים, לא השתלב ונפרד אחרי ארבעה חודשים. האורדונים נמצאים במקום השישי בליגה הלאומית עם 26 נקודות אחרי 18 מחזורים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */