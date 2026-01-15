ארטטה: התוצאה הייתה יכולה להיות שונה מאוד

ארסנל של מיקל ארטטה עשתה צעד משמעותי לעבר גמר גביע הליגה, עם ניצחון 2:3 על צ'לסי במשחק הראשון של חצי הגמר. לאחר ארבעה הפסדים רצופים בשלב זה בשנים קודמות, התותחנים שברו את הנאחס והם במרחק נגיעה מגמר ראשון מאז 2020. למרות הדומיננטיות של מוליכת הטבלה, צמד של אלחנדרו גרנאצ'ו השאיר את צ'לסי בתמונה לקראת הגומלין באמירויות.

המאמן מיקל ארטטה החמיא לשחקניו אך הצר על התוצאה הסופית: "קודם כל, אני חייב לשבח את השחקנים על ההופעה נגד יריבה ממש טובה. הייתה לנו תחושה אחרי ה-1:3 שהיו לנו שתי הזדמנויות אדירות להבקיע את הרביעי והתוצאה הייתה יכולה להיות שונה מאוד. הם ייצרו קרן, הבקיעו וזה 'גיים און'. התחושות לא מושלמות, אבל חייבים להעריך את מה שהקבוצה עשתה".

ויקטור גיוקרש, שנרכש ב-64 מיליון ליש"ט, חזר לעצמו עם שער ובישול לזובימנדי. השבדי, שלא כבש שער שדה מאז נובמבר, אמר בסיום: "זה מה שאני צריך לעשות ואני יכול לעשות את זה לעתים קרובות יותר. ניצחנו היום ואנחנו ממשיכים הלאה. יש עדיין משחק גומלין, אבל כמובן שזה טוב לצאת עם ניצחון ויתרון, אבל אנחנו עדיין חייבים לספק הופעה טובה במשחק השני".

ויקטור גיוקרש חוגג אחרי ששבר את הבצורת (IMAGO)

החלוץ המשיך וניתח את ההתמודדות המתוחה: "אני חושב שזה היה משחק קשוח. הם היו מסוכנים כרגיל במתפרצות, אבל אני חושב שהגנו טוב. זה מצער שספגנו שניים, אבל התקפית הבקענו שלושה, אז אני שמח עם זה". ארסנל, שכבשה 32 שערים העונה והפסידה פעמיים בלבד, הציגה כדורגל שוטף שהעניק לה יתרון מבטיח לקראת המשחק המכריע בביתה.

למרות הניצחון, בן ווייט שכבש את אחד השערים, העביר ביקורת עצמית על הירידה ביכולת: "לא שיחקנו טוב מאוד במחצית השנייה ונתנו להם להפעיל עלינו יותר לחץ. ככה ספגנו את השערים. זה לא באמת עומד בסטנדרטים שלנו. המחצית השנייה מעט מאכזבת, אבל זה ניצחון". ארסנל תנסה לשמור על מאזן ביתי נקי מהפסדים כדי להבטיח את הכרטיס לגמר ב-22 במרץ.

בן ווייט מול אלחנדרו גרנאצ'ו (IMAGO)

ארטטה כבר הפנה את המבט למשחק הליגה בשבת מול נוטינגהאם פורסט: "בעוד 20 דקות אני עומד להתחיל לחשוב על פורסט, להתכונן ולוודא שכולם מתאוששים. זו הרוטינה שיש לנו. אני מאוד שמח עם מה שעשינו הלילה. נניח לזה ועכשיו נתמקד במשחק הבא". הניצחון בסטמפורד ברידג' מעניק רוח גבית חשובה לקבוצה שנאבקת על כל התארים העונה.