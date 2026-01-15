יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:34
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הגדולות לא נפגשות: הגרלת רבע הגמר בגביע

מכבי חיפה תשחק נגד המנצחת בין כפר קאסם לכפ"ס, ב"ש תפגוש את בני ריינה, מכבי ת"א תשחק נגד יפו ובית"ר תפגוש את בני יהודה. המשחקים: 3-5 בפברואר

קינגס קאנגווה במהלך (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה במהלך (מרטין גוטדאמק)

ימים דרמטיים מאוד קיבלנו בשמינית גמר גביע המדינה. הפתעות, סינדרלות, הדחות וגם פעמיים דו קרב פנדלים, כאשר השיא היה ללא ספק הדרבי של תל אביב עם דרמה מארץ הדרמות. בינתיים, נותר עוד משחק אחד בין כפר קאסם להפועל כפ”ס, אבל היום (חמישי) בהתאחדות לכדורגל ערכו את ההגרלה לרבע הגמר של המפעל המשני, ההגרלה הועברה בשידור חי כאן באתר.

יצא שהגדולות לא נפגשות בשלב הבא, כאשר מכבי חיפה הוגרלה למפגש ביתי נגד המנצחת בין כפר קאסם להפועל כפר סבא, מכבי בני ריינה תארח את הפועל באר שבע, בית”ר ירושלים תארח את בני יהודה ומכבי יפו תארח את מכבי תל אביב.

הגרלת רבע גמר גביע המדינה בכדורגל

המפגשים הללו יקרו כבר בעתיד הקרוב, כאשר בתחילת פברואר ישוחקו רבעי הגמר של המפעל. התאריכים המדויקים הם בין ה-3 ל-5 לחודש השני של השנה, כאשר בהמשך בהתאחדות צריכים רק לפרסם מי תשחק באיזה יום בדיוק, במטרה להשיג את הכרטיס לחצי הגמר.

יו”ר מכבי יפו ערן כהן אמין שיתף אחרי שקיבל את מכבי ת”א: “זו הפעם השלישית בארבע שנים שאנחנו מוגרלים מול מכבי תל אביב בגביע המדינה. הגרלה מאתגרת. תהיה חגיגה אמיתית בבלומפילד. ננסה להפתיע קבוצה שלישית מליגת העל”.

חיים הנרי אוחיון, דובר בני יהודה ת”א, על המפגש נגד בית”ר: ״כרגע אנחנו מתעסקים רק במשחק החשוב שיש נגד ר”ג, שנגיע למועד, נלמד את היריבה ונעשה את ההתאמות עבורה. בית״ר ירושלים היא קבוצה מצוינת, אבל בני יהודה היא קבוצת גביע עם הרבה ניסיון במפעל, ואנחנו בטוחים שהקהל שלנו יגיע בהמוניו לדחוף את הקבוצה”.

