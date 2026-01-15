"ואנולי שוקל להעניק תפקיד משמעותי יותר למנור"

באיטליה מתייחסים בימים האחרונים לאפשרות שמנור סולומון יהפוך לחלק משמעותי יותר במערך של פיורנטינה, כחלק מהניסיון לשדרג את היכולת ההתקפית של הקבוצה. לאחר יומיים של מנוחה בעקבות המשחק מול מילאן, חזרה פיורנטינה למתחם האימונים ויולה פארק, שם נפתחו האימונים מחדש עם בדיקות פיזיות והערכות אישיות לשחקנים, במטרה לבחון את מצבם הכללי.

במקביל, אדין דז’קו ממשיך בתוכנית אימונים ייעודית, בעוד המאמן פאולו ואנולי שב לעבוד עם הסגל לאחר הופעה לוחמנית מול הרוסונרי, משחק שבו הקבוצה הייתה קרובה לניצחון, אך שוב נתקלה בבעיות מוכרות כמו ספיגה בדקות הסיום וחוסר חדות מול השער.

על פי הדיווחים, ואנולי סימן גם נקודות חיוביות, ובראשן יציבות בהרכב הפותח, שנשמר כמעט ללא שינוי עד הדקות האחרונות. המערך ההגנתי עם ארבעה שחקנים קיבל חיזוק עם חזרתו של גוסנס להרכב אחרי חודשיים, פאג’יולי תופקד כקשר אחורי עם יותר הגנה מצד חבריו, ופריזי הוצב גבוה באגף ימין, פתרונות שכבר נראו בשבועות האחרונים והפכו לשיטה מגובשת יותר.

מנור סולומון עולה למגרש לקול תשואות הקהל

בתקשורת האיטלקית מדגישים כי לקראת המשחק הקרוב בבולוניה, ואנולי שוקל גם רעיונות חדשים, ובראשם שילוב מוקדם יותר של מנור סולומון. לפי מה שנכתב ב’קוריירה דלו ספורט’, היכולת של סולומון לפרוץ קדימה, המהירות והיצירתיות שלו בשליש האחרון של המגרש עשויות להוסיף לפיורנטינה חדות התקפית שחסרה לה, במיוחד לאור חוסר היציבות בהחמצות והקושי להכריע משחקים.

בעיתון ציינו כי המאמן בוחן ברצינות את האפשרות להעניק לישראלי תפקיד משמעותי יותר כבר בזמן הקרוב, בתקווה שיתרום לשיפור האפקטיביות בחלק הקדמי.