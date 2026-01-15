יום חמישי, 15.01.2026 שעה 09:28
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

2026/27: 2 פגרות ארוכות, מחזור הפתיחה: 22.8

משחק אלוף האלופים יפתח את העונה הבאה ב-12 ביולי. המנהלת צפויה לאשר את לוח המשחקים שכולל חידוש משמעותי עם פגרות בנות 3 שבועות בפתיחת העונה

|
עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)
עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)

עונת המשחקים 2026/27 בכדורגל הישראלי צפויה להיפתח ב-12 ביולי 2026 עם משחק אלוף האלופים, כאשר דירקטוריון מנהלת הליגות בכדורגל אמור לאשר היום את לוח המשחקים הרשמי לעונה הקרובה. אלוף האלופים עשוי להיות ב-16.7 אם מחזיקת הגביע תצטרף בסיבוב השני המוקדם.

החידוש המרכזי בלו״ז העונה הוא קיומן של שתי פגרות ארוכות, בנות שלושה שבועות כל אחת, כבר בחלק הראשון של העונה: האחת לטובת משחקי הנבחרות במסגרת פגרת פיפ״א, והשנייה פגרת נבחרות משולבת עם שזרוע המגרשים.

משחקי גביע הטוטו ייצאו לדרך ב-25 ביולי 2026 עם הסיבוב הראשון. הסיבוב השני יתקיים ב-28–29 ביולי, הסיבוב השלישי ב-1 באוגוסט, הרביעי ב-4–5 באוגוסט והחמישי ב-8 באוגוסט. חצאי הגמר נקבעו ל-15 באוגוסט, בעוד גמר המפעל ייערך בין 15–17 בדצמבר או לחלופין בין 22–24 בדצמבר.

"הייתה לי חוויה טובה, דומה לדרבי בסרביה"

המחזור הראשון של ליגת העל יתקיים ב-22 באוגוסט 2026, המחזור השני ב-29 באוגוסט והשלישי ב־5 בספטמבר. קבוצות שישחקו במפעלים האירופיים צפויות להקדים את משחקי מחזור 5 למועדים מוקדמים יותר במהלך חודש ספטמבר.

ראש השנה יחול השנה בשבת, 12 בספטמבר 2026, ובהתאם לכך המחזור הרביעי יחל במוצאי החג ב-13 בספטמבר ויימשך ב-14–15 בספטמבר, בהתאם לצרכים הלוגיסטיים. מחזור 5 ייערך ב-19 בספטמבר, ולאחריו תצא הליגה לפגרת פיפ״א בת שלושה שבועות עד 10 באוקטובר, אז יתקיימו משחקי המחזור השישי.

המחזור העשירי בליגת העל נקבע ל-7 בנובמבר 2026, ולאחריו תצא הליגה לפגרה נוספת של שלושה שבועות, שוב לטובת משחקי נבחרת ושזרוע. סיבוב ח׳ של גביע המדינה, בהשתתפות קבוצות ליגת העל, ייערך ב-22–24 בדצמבר.

גמר גביע המדינה נקבע ל-18 או 19 במאי 2027, בעוד המחזור האחרון בליגת העל יתקיים ב-22 במאי 2027 ויחתום עונה ארוכה ועמוסה במיוחד בכדורגל הישראלי.

