ה"תליין" של ריאל מדריד: לפני שנים רציתי לפרוש

"זה הדבר הכי גדול שקרה לי בכדורגל. אלו הדברים שאתה חולם עליהם כשאתה ילד. היום זה קרה. אני מאושר בשביל הקבוצה שלי, הם עבדו כמו משוגעים". כך תיאר חפטה בטאנקור, גיבור אלבסטה על כר הדשא, את ההתרגשות שלו אחרי שהשיג את הבלתי נתפס, הדחה של ריאל מדריד מגביע המלך.

צמד השערים שלו, כולל שער דרמטי בזמן תוספת הזמן, הספיק כדי לנצח 2:3 את הקבוצה של אלברו ארבלואה, שלא יכול היה לדמיין פתיחה גרועה יותר לתפקיד, קריסה והדחה מהמפעל. שני השערים שהכריעו את המשחק היו שלו. הראשון, בעזרת אנדריי לונין שלא הציב התנגדות של ממש לבעיטה שלו. השני, במצב של 2:2 ולקראת סיום המשחק, שער באיכות גבוהה במיוחד, לפינה הרחוקה, כשגם הפעם לונין נותר ללא מענה.

"לפני שנים רציתי לעזוב את הכדורגל והיום אני חולם את זה. זה מאוד קשה לעשות את מה שעשינו. הלכנו על הכל. והגיע לנו", הוסיף חפטה, כשהוא מודע לכך שהשיג הישג אפי שמעטים זוכים לו.

שחקני אלבסטה בטירוף (IMAGO)

מי זה חפטה בטאנקור?

חפטה בטאנקור לבש הפעם את גלימת ה”תליין” של ריאל. הוא נולד בלאס פאלמס ב-6 ביולי 1993, והחל את הקריירה שלו בשורות הרקולס, שם ערך את הופעת הבכורה שלו בעונת 2011/12 כחלוץ מרכזי. במהלך הקריירה המקצועית שלו שיחק במועדונים ספרדיים כמו אלדנסה, ארנדינה ואונטיניינט, וגם יצא להרפתקאות מעבר לים בכדורגל של אוסטריה, רומניה וקפריסין.

החוויה האחרונה שלו מחוץ לספרד הייתה באולימפיאקוס, משם חזר כדי להצטרף לאלבסטה בהשאלה לקראת פתיחת העונה הנוכחית. העונה הוא כבר עומד על 4 שערים ב-18 משחקים בליגת המשנה, ובגיל 32, למרות שהיה גיבור הערב מול ריאל מדריד, הוא עדיין מחפש את הגרסה הטובה ביותר של עצמו: "הייתי צריך את השערים האלה, כי בסוף השבוע החמצתי מצבים מאוד ברורים. החולצה הזו הולכת לילדים שלי. אני הולך למסגר אותה", סיכם חפטה.