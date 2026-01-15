יום חמישי, 15.01.2026 שעה 10:19
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
494-3617פורטו1
429-4717ספורטינג ליסבון2
3911-3617בנפיקה ליסבון3
2812-2217ז'יל ויסנטה4
2718-3117בראגה5
2724-2417מורירנסה6
2522-1817גימראייש7
2314-2017פמליקאו8
2029-2817אשטוריל9
2029-2217ריו אבה10
2027-1717אלוורקה11
1927-2317אמדורה12
1726-2117נסיונאל מדיירה13
1719-1417סנטה קלרה14
1432-1717קאסה פיה15
1442-1817ארוקה16
1229-1217טונדלה17
443-1117איי.וי.אס18

"אוהדי פורטו קיבלו את זה שקבוצתם התגוננה"

מוריניו הודח לאקסית שרשמה 0:1 על בנפיקה בגביע, המיוחד כרגיל סיפק פנינים: "יש סיבה לתוצאה, והיא שהטובה יותר הפסידה". בפורטו שלחו עקיצה בחזרה

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

המפגש הכי גדול שיש בפורטוגל שוחק אתמול (רביעי) כשפורטו פגשה את בנפיקה, רק שלא בליגה, אלא במסגרת רבע גמר גביע המדינה שם. הדרקונים עמדו במשימה עם 0:1 קטן, אבל גדול מאוד על היריבה הגדולה ובכך הם הדיחו את ז’וזה מוריניו מהמפעל. המשחק היה חם מאוד עם שער מוקדם (15’) של יאן בדנארק, אבל עם לא פחות מ-11 צהובים לאורכו.

מוריניו, כהרגלו, לא היה משעמם בראיון לאחר המשחק: “יש הסבר לתוצאה, וההסבר הוא שהקבוצה הטובה יותר הפסידה. הקבוצה הטובה יותר לא כבשה וספגה פעם אחת, זה הכל. שלטנו במשחק נגד קבוצה אינטנסיבית, מההתחלה ועד הסוף, וספגנו שער ממצב נייח, על אף שעבדנו המון ביומיים שקדמו למשחק על מצבים נייחים ואיך לשמור בהם”.

עוד מהפורטוגלי: “אולי לא הגענו להמון מצבים, אבל היינו דומיננטיים שלדעתי הייתה ברורה מאוד, ונגד קבוצה שיש לה המון ביטחון, והקהל שלה קיבל את זה שהשחקנים שהם אוהדים בילו 45 דקות בהגנה בחצי שלהם. מינו אותי להביא תארים לבנפיקה בתקופה לא פשוטה, האוהדים ואני? למה אתה שואל את זה, אני לא מה שחשוב, בנפיקה היא הדבר החשוב”.

שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)

בפורטו, שם אי אפשר שלא להזכיר מוריניו עשה את הצעדים הראשונים שלו ועלה לגדולה עם הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, לא זכרו לו כלום ודאגו לעקוץ. לפני המשחק מוריניו אמר ש”פורטו קבוצה שדי קל לנתח אותה”, אז אחרי הניצחון הדרקונים העלו תמונה של השחקנים חוגגים לרשתות החברתיות וכתבו: “קל לנתח, קשה לנצח”.

