"אוהדי פורטו קיבלו את זה שקבוצתם התגוננה"

המפגש הכי גדול שיש בפורטוגל שוחק אתמול (רביעי) כשפורטו פגשה את בנפיקה, רק שלא בליגה, אלא במסגרת רבע גמר גביע המדינה שם. הדרקונים עמדו במשימה עם 0:1 קטן, אבל גדול מאוד על היריבה הגדולה ובכך הם הדיחו את ז’וזה מוריניו מהמפעל. המשחק היה חם מאוד עם שער מוקדם (15’) של יאן בדנארק, אבל עם לא פחות מ-11 צהובים לאורכו.

מוריניו, כהרגלו, לא היה משעמם בראיון לאחר המשחק: “יש הסבר לתוצאה, וההסבר הוא שהקבוצה הטובה יותר הפסידה. הקבוצה הטובה יותר לא כבשה וספגה פעם אחת, זה הכל. שלטנו במשחק נגד קבוצה אינטנסיבית, מההתחלה ועד הסוף, וספגנו שער ממצב נייח, על אף שעבדנו המון ביומיים שקדמו למשחק על מצבים נייחים ואיך לשמור בהם”.

עוד מהפורטוגלי: “אולי לא הגענו להמון מצבים, אבל היינו דומיננטיים שלדעתי הייתה ברורה מאוד, ונגד קבוצה שיש לה המון ביטחון, והקהל שלה קיבל את זה שהשחקנים שהם אוהדים בילו 45 דקות בהגנה בחצי שלהם. מינו אותי להביא תארים לבנפיקה בתקופה לא פשוטה, האוהדים ואני? למה אתה שואל את זה, אני לא מה שחשוב, בנפיקה היא הדבר החשוב”.

שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)

בפורטו, שם אי אפשר שלא להזכיר מוריניו עשה את הצעדים הראשונים שלו ועלה לגדולה עם הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, לא זכרו לו כלום ודאגו לעקוץ. לפני המשחק מוריניו אמר ש”פורטו קבוצה שדי קל לנתח אותה”, אז אחרי הניצחון הדרקונים העלו תמונה של השחקנים חוגגים לרשתות החברתיות וכתבו: “קל לנתח, קשה לנצח”.