"הפעם הזרים שהגיעו לא החלטה של אדם אחד"

על רקע הביקורות שיואב כץ הטיח במהלך השנה לא אחת בנוגע לבחירת שחקני הרכש שהגיעו לקבוצה ולא ממש תרמו ושידרגו את הקבוצה כפי שציפה, הבעלים של הפועל חיפה נשמע רגוע יותר בחלון העברות הנוכחי בזמן שהקבוצה צירפה שני זרים חדשים. הבלם איוון קריצ'אק שאמור לנחות בארץ חתם וקודם לכן הוחתם גם הקשר סנדרו אלטונשווילי שאמור להיות בסגל במשחק הקרוב מול קריית שמונה.

הבעלים אמר: “בכדורגל אין ביטחון לגבי שום רכש שמגיע, אבל אם בפעמים הקודמות שהוחתמו זרים זאת הייתה החלטה של בן אדם אחד והייתי מעורב פחות, עכשיו זאת החלטה של כמה אנשים כולל שלי ואני מעורב הרבה יותר. נכנסתי לעובי הקורה לגבי כל אחד מהמועמדים ואני מקווה שהם יתרמו את חלקם”.

על אפשרות צירופו של יואב גראפי לקבוצה בזמן שיש את שני השוערים ניב אנטמן ובנג’מין מצ’יני אמר כץ: “אנחנו עובדים על זה וטרם חשבתי על הסוגיה מה יקרה עם שני השוערים אנטמן ומצ’יני .מדובר בהחלטה לא פשוטה ונצטרך לתת עליה את הדעת”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

הקבוצה עצמה המשיכה בהכנות למשחק הקרוב מול ק”ש במטרה להשיג את כל שלוש הנקודות ולא להפסיד ולהישאב לקרבות התחתית. לדעת כולם ארבע נקודות משני המשחקים הקרובים מול הצפוניים ושבוע לאחר מכן מול מכבי בני ריינה יתנו הרבה שקט להמשך הדרך.