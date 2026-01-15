יום חמישי, 15.01.2026 שעה 08:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א בהלם: הכי אכזרי שיש, היה לנו בידיים

אווירה קשה אצל האדומים אחרי הדרבי: "היינו חייבים לנצל את היתרון המספרי, מכבי עשתה בונקר". מאיימבו סובל משבר בעצם הבריח - ייעדר כחודש וחצי

|
שחקני הפועל תל אביב לא מאמינים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב לא מאמינים (רדאד ג'בארה)

אכזבה ענקית בהפועל תל אביב. לעיני הבעלים אדמונד ספרא, החבורה של אליניב ברדה רצתה לשבור את הרצף השלילי בדרבי התל אביב ולנצח אחרי כמעט 12 שנה, אבל שוב יצאה מאוכזבת ובצורה הכי אכזרית. הפועל הייתה במרחק בעיטה אחת בלבד מניצחון בדו קרב פנדלים, אבל הצלה גדולה של אופק מליקה והחמצה של רועי אלקוקין הכריעו – 4:5 לצהובים. בעקבות ההפסד, האדומים הודחו בשלב שמינית גמר הגביע ויתרכזו בליגה, כשהפועל באר שבע מחכה ביום שני הקרוב.

"הפסד הכי אכזרי שיש, היינו חייבים לנצל את היתרון המספרי", אמרו בחודורוב, "קשה לתאר התחושות אחרי, זה היה בידיים שלנו. הגענו למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק הזה. קשה עכשיו לנתח למה לא ניצלנו את היתרון המספרי, יש מצב שזה דווקא מה שהפך לנו את המשחק ליותר קשה כי מכבי עשו בונקר. שליטה כזאת בדרבי לא הייתה שנים, אבל בסוף לא ניצחנו".

השחקנים לקחו קשה מאוד את ההפסד ולקח זמן עד שהצליחו למצוא את הכוחות כדי לרדת אפילו לחדר ההלבשה, חלקם בכו. חניכיו של ברדה היו שפופים ולא דיברו יותר מדי. "למרות שרוב השחקנים לא יודעים מה זה דרבי, כולם נתנו כל מה שיש להם", אמרו בקבוצה.

ברדה: "האחריות עליי, אני בחרתי בועטים"

מרקוס קוקו שערך הופעת בכורה פחות משבוע מאז שחתם, הציג יכולת טובה ביחס לכמות האימונים שלו עם הקבוצה. קוקו שיחק כ-65 דקות והוא צפוי לפתוח גם נגד הפועל באר שבע ביום שני הקרוב. בעקבות הפציעה של עומרי אלטמן והתפוקה המעטה מדניאל דאפה ואנאס מחאמיד, במועדון מגבירים את החיפושים אחרי חלוץ זר שיכול לשחק גם בעמדת כנף שמאל. אחרי הצטרפות קוקו, מצבת הזרים של הפועל עומדת על 7, כך שיש מקום לזר נוסף.

כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, לקח אמש זריקת וולטרן כדי להפחית את הכאבים בקרסול הפגועה שלו והרשים עם השער השוויון המהיר של הפועל. כפי שפורסם ב-ONE טוריאל צפוי בקרוב לחתום על חוזה חדש במועדון, בו ירוויח כ-280 אלף יורו כולל בונוסים. סעיף השחרור של 2 מיליון אירו יבוטל, אבל אם תגיע הצעה עם שדרוג כלכלי משמעותי ומקצועי לא יעמדו בדרכו.

סתיו טוריאל בדרך לשער (רועי כפיר)סתיו טוריאל בדרך לשער (רועי כפיר)

לקראת המשחק נגד הפועל באר שבע ביום שני, בצוות הרפואי יורידו עומס על השחקנים לאור ההארכה שסחטה הרבה כוחות ואנרגיות. פרננד מאיימבו נבדק בלילה ומתברר שהוא סובל משבר בעצם הבריח, מה שיגרום לו להיעדר כחודש וחצי. הבלם שיחק רבע שעה עם הפציעה הלא פשוטה. עומרי אלטמן, שקרע את השריר באימון המסכם, יחמיץ את באר שבע כמו כן שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני ושחר פיבן. מי שעשוי לחזור הוא דורון ליידנר שחזר להתאמן.

