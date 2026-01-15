מי היו עולות אם היה פליי-אין מעונת 2016/17?

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את ז'לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג כאשר הראשונה רוצה להשאיר את עצמה במאבק על הכניסה לעשירייה הראשונה בעוד שהשנייה רוצה לשפר את מצבה בתוך העשירייה הראשונה ולהרחיק את הצהובים עוד יותר מהמאבק, זאת בעונה שבה בהחלט אפשר לומר שרב הנסתר על הגלוי ומסיבות לגיטימיות הרי מדובר בקרקע חדשה, שכן זוהי העונה הראשונה עם 20 קבוצות, כך שלשאלה כמה ניצחונות דרושים כדי להיכנס לפלייאוף או יתרון ביתיות אפשר לענות בצורה מתיימרת עם התשובה – כמה שיותר, אך העדפנו ללכת ולבדוק מה קרה בעשר שנות פורמט.

חשוב לומר שאין באמת מקרי בוחן עליהם אפשר להסתמך מהסיבה הפשוטה זו פעם ראשונה שישוחקו 38 מחזורים של עונה סדירה, ואם לא די בכך בעשר השנים האחרונות הליגה עברה הרחבה פעמיים, וזאת כאשר פעם אחת הורחקו הקבוצות הרוסיות וכשעונה נוספת כלל לא הגיעה לסיומה ופורמט הפליי-אין נכנס בכלל לפני שנתיים, כך שמעשית זה הזמן לשחק את המשחק האהוב ביותר על אוהדי הספורט של מה היה קורה אם. ולכן ב-ONE אנחנו מביאים לכם את מה היה קורה בכל עונה או כמה ניצחונות היו מספיקים בכל אחת מעונות הפורמט של הליגה בכדי להבטיח פליי-אין או פלייאוף וזאת כמובן מתוך ההבנה שאי אפשר באמת לדעת האם המספרים יהיו רלוונטיים בכלל לעונה הזו.

תחילה עונת 16/17, כזכור הייתה זו העונה שבה הפורמט החדש הוצג, ליגה של ממש. שני סיבובים, בית וחוץ, לאחר מכן פלייאוף/הצלבה/טופ 8, איך שתבחרו לקרוא לזה, ואז כמובן הפיינל פור. ההתחלה הייתה עם 16 קבוצות ובתום 30 מחזורי עונה סדירה המקום ה-10 היה שייך לז'לגיריס קובנה עם 14 ניצחונות, כלומר זה היה רף המינימום, אם היה טורניר פליי-אין כבר בעונה הראשונה, והיות והמקום השישי הוא למעשה גם הכרטיס האחרון לפלייאוף הרי שאנדולו אפס קיבלה אותו עם 17 ניצחונות ויתרון בשובר שוויון ראש בראש מול בסקוניה.

אנדרו גאודלוק (אורן בן חקון)

עונת 17-18, עדין 16 קבוצות, מדובר בעונה שבסיומה הלכו באפס על רמונט טוטאלי אבל חזרה לענייננו, במידה והיה פליי-אין באותה השנה הרי שמכבי תל אביב הייתה נכנסת מהמקום ה-10 עם 13 ניצחונות, הכרטיס האחרון לפלייאוף לפני תחילתו של טורניר הפליי-אין היה הולך עם ז'לגיריס שדורגה במקום ה-6 בתום 30 מחזורים עם רף כניסה של 18 ניצחונות. עונת 18-19 הגיעה לה והיא הייתה למעשה העונה האחרונה של הפורמט עם 16 קבוצות שכן ההרחבה הראשונה הגיעה לה בעונה הבאה, אך היה והפליי-אין היה משוחק כבר בעונה המדוברת הרי שהקבוצה שהייתה סוגרת את העשירייה הראשונה הייתה מכבי תל אביב והרף שהיה דרוש למקום ה-10 עמד על 14 ניצחונות, המקום השישי באותה העונה היה של פנאתינייקוס והיא הייתה צריכה 16 ניצחונות כדי לסיים במקום המדובר.

עונת 19-20 הייתה היסטורית והיסטרית, תחילה 18 קבוצות לראשונה, שנית העונה נעצרה בעקבות מגפת הקורונה והיא ללא ספק אחת מעונות ה”מה אם” הכי גדולות גם של הצהובים, אך לא רק. בכל אופן, הליגה נעצרה לאחר 28 מחזורים, כלומר שישה לפני שהושלמה במלואה, ואז המדורגת במקום ה-10 הייתה אולימפיאקוס עם 12 ניצחונות והמקום השישי היה שוב של פנאתינייקוס שהשיגה 14 ניצחונות. עונת 20-21 כבר ראתה את העונה משוחקת במלואה, 34 מחזורים כשהמקום ה-10 היה של בסקוניה עם 18 ניצחונות, אותה עונה אגב רף הכניסה לשמינייה הראשונה, כלומר לפלייאוף, אבל באמת, עמד על 20 ניצחונות. חזרה למשחק של מה היה קורה אם, כאמור 18 ניצחונות למקום ה-10, 20 למקום השישי בשובר שוויון משולש של ריאל מדריד עם פנרבחצ'ה וזניט.

יאניס ספרופולוס (איציק בלניצקי)

21-22 לא באמת יכולה להיות מקרה בוחן היות ו-18 פתחו את העונה שבסיומה היו רק 15 מדורגות, כן זו העונה בה הורחקו הקבוצות הרוסיות וזו הייתה גם עונה שבה מספר הקבוצות מאז שהתחיל לו פורמט של ליגה היה הנמוך ביותר. אך שוב נחזור לעיקר, אלבה ברלין הייתה נכנסת לפליי-אין עם 12 ניצחונות כאשר המקום השישי היה של אנדולו אפס עם 16 ניצחונות. בעונת 22-23, 17 ניצחונות הספיקו למקום ה-10 אליו הגיעה הכוכב האדום בלגרד ו-20 למקום השישי, אך באותה העונה מכבי תל אביב דורגה חמישית עם 20 ניצחונות גם כן. עונת 23-24, שוב 18 קבוצות, שוב 34 מחזורים רק שהפעם אין צורך בלשחק בנדמה לי או מה יקרה אם שכן זו למעשה העונה הראשונה בה נכנס הפליי-אין.

באותה העונה (ובדומה לעונה הקודמת) 17 ניצחונות היו לקבוצה שסיימה במקום ה-10, וירטוס בולוניה, 20 למקום השישי בו סיימה פנרבחצ'ה, לה היה מאזן זהה כמו של מכבי תל אביב שדורגה במקום השביעי. בעונה שעברה רף הכניסה לפליי-אין הינו המקום ה-10 עמד על 18 ניצחונות ו-20 למקום השישי כאשר בדומה לעונה שקדמה לה היה מדובר בשובר שוויון אך בשונה ממנה היה מדובר בשובר שוויון משולש, כלומר הקבוצות שדורגו במקומות 5-7 סיימו את העונה הסדירה עם 20 ניצחונות, ברצלונה בחמישי, אנדולו בשישי וריאל מדריד בשביעי. בעשר השנים האחרונות עם הליגה שהורחבה מ-16 ל-18 כמות הניצחונות של הקבוצות שסיימו במקום ה-10 עלתה בין 3-4 וגם הקבוצות שסיימו במקום השישי נדרשו להשיג שלושה ניצחונות יותר ממה שהספיק לפני ההרחבה ל-18 קבוצות, כך שאם הדברים ימשיכו כך הרי שלא מן הנמנע שהרף שיידרש כדי להגיע למקום העשירי העונה יכול להגיע גם ל-20-22 ניצחונות.