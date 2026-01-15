יום חמישי, 15.01.2026 שעה 08:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"הכי חשוב בעולם לקהל שננצח את מכבי ת"א"

מלמד שכבש את שער הניצחון על רעננה: "לקחת את הגביע יהיה הכי מתוק בעונה כזאת". במכבי חיפה מרוצים משיתוף הצעירים, אך מודים: "חייבים עומק בספסל"

|
גיא מלמד בסיום (שחר גרוס)
גיא מלמד בסיום (שחר גרוס)

מכבי חיפה עברה אתמול עוד "גמר" בדרך לגביע המדינה הנכסף כאשר גברה 0:1 על הפועל רעננה מהלאומית. הקבוצה של ברק בכר נאלצה לעלות עם סגל חסר במיוחד, מה שאילץ את המאמן מיד אחרי הפציעה של דולב חזיזה לאלתר מערך שונה מזה שתכנן ולשחק עם קו של שלושה בלמים, כאשר ינון פינגזיכט שיחק כבלם שמאל בעוד פייר קורנו שיחק על כל קו שמאל והיה מאד פעיל. בחלק הקדמי שיחקו גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט שעל פניו עושה רושם כמי שמנטלית עוד לא הכיל שהוא חלוץ שני בקבוצה אחרי מלמד. 

במכבי חיפה מרוצים מכך שסוללה של שחקנים צעירים שותפה במשחק, אבל בנשימה אחת מודעים לצורך הגדול בחיזוק: "אנחנו חייבים עומק בספסל. מספר פציעות וחוסרים ואנחנו ממש בבעיה. חייבים להתחזק בשני שחקנים לפחות כמו שמתכננים, קשר 10 וכנף", אמרו בקבוצה. אגב, לקראת מכבי ת"א יחזרו קנג'י גורה וליסב עיסאת להרכב, כמו גם השוער גאורגי ירמקוב. דולב חזיזה ייבדק במהלך היום, אבל לא נאה בשלב הראשון שמדובר בפציעה שתשבית אותו למשחק הקרוב. 

גיא מלמד שכבש את השער היחיד במשחק רגע לפני הארכה אמר: "ניצחון קשה? אולי זה ייתן לנו את הברכה להמשך הדרך במפעל. לפעמים הקבוצות שמתחילות הכי קשה מגיעות הכי רחוק, והפנים למכבי תל אביב. יכול להיות שעלינו עם הרכב שאנחנו לא רגילים אליו, היו הרבה חיסורים, אבל אני רוצה גם לתת מילה טובה למי שנכנס ושיחק, היו פה הרבה שחקנים צעירים. לא פשוט, מועדון כמו מכבי חיפה זה יכול להיות מלחיץ, במיוחד כשלא הולך בהתחלה. אז היו כמה דברים לא הסתדרו, העיקר שיצאנו מרוצים".

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם גיא מלמד (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים עם גיא מלמד (שחר גרוס)

על מה שעבר עליו השנה עד שקיבל קרדיט מחודש: "האמת שתמיד האמנתי בעצמי, גם כשלא שיחקתי. ידעתי מה אני שווה. רק שנה שעברה סיימתי כמלך השערים של הליגה והצלחתי להגיע למספרים מטורפים. זה לא נעלם בכמה חודשים, ואני שמח שאני מוכיח את זה".

על המטרות שנשארו לקבוצה עד תום העונה אמר: "אני חושב שלקחת את הגביע יהיה הכי מתוק שיש בעונה כזאת שהתחלנו צולע ואנחנו עם פער די משמעותי. אבל אנחנו מסתכלים משחק-משחק, רוצים לשחק בעיקר התקפי ובבית לתת הצגות לקהל שלנו. חשוב להם לראות אותנו נותנים הכל, וגם השילוב של הצעירים – אני בטוח שכולם מרוצים מזה. אז לשחק, ליהנות ומה שיהיה יהיה".

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם גיא מלמד (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים עם גיא מלמד (שחר גרוס)

על השאלה איך זה לשחק עם הצעירים אמר מלמד: "האמת שהם מאוד בוגרים, אני אומר לזכותם. אני גם בעצמי מרגיש ילד, אני מרגיש בגילם עם האנרגיות. אני אמנם כמעט כפול מהם בגיל, אבל זה לא אומר שאין לי את האנרגיות ואת האהבה למשחק. מצידי כל דקה להיות על המגרש. אבל כל הכבוד להם, שאפו, אחלה שחקנים.  באמת הרבה זמן לא ראיתי שחקנים צעירים עם כל כך הרבה פוטנציאל".

על הקריאות בסיום של הקהל אמר: "הקהל רוצה שננצח את מכבי תל אביב? שמעתי אותם, וזה הכי חשוב להם בעולם. ננסה לשמח אותם, לבוא צנועים ולעשות תוצאה טובה ביום ראשון".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */