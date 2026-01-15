"הכי חשוב בעולם לקהל שננצח את מכבי ת"א"

מכבי חיפה עברה אתמול עוד "גמר" בדרך לגביע המדינה הנכסף כאשר גברה 0:1 על הפועל רעננה מהלאומית. הקבוצה של ברק בכר נאלצה לעלות עם סגל חסר במיוחד, מה שאילץ את המאמן מיד אחרי הפציעה של דולב חזיזה לאלתר מערך שונה מזה שתכנן ולשחק עם קו של שלושה בלמים, כאשר ינון פינגזיכט שיחק כבלם שמאל בעוד פייר קורנו שיחק על כל קו שמאל והיה מאד פעיל. בחלק הקדמי שיחקו גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט שעל פניו עושה רושם כמי שמנטלית עוד לא הכיל שהוא חלוץ שני בקבוצה אחרי מלמד.

במכבי חיפה מרוצים מכך שסוללה של שחקנים צעירים שותפה במשחק, אבל בנשימה אחת מודעים לצורך הגדול בחיזוק: "אנחנו חייבים עומק בספסל. מספר פציעות וחוסרים ואנחנו ממש בבעיה. חייבים להתחזק בשני שחקנים לפחות כמו שמתכננים, קשר 10 וכנף", אמרו בקבוצה. אגב, לקראת מכבי ת"א יחזרו קנג'י גורה וליסב עיסאת להרכב, כמו גם השוער גאורגי ירמקוב. דולב חזיזה ייבדק במהלך היום, אבל לא נאה בשלב הראשון שמדובר בפציעה שתשבית אותו למשחק הקרוב.

גיא מלמד שכבש את השער היחיד במשחק רגע לפני הארכה אמר: "ניצחון קשה? אולי זה ייתן לנו את הברכה להמשך הדרך במפעל. לפעמים הקבוצות שמתחילות הכי קשה מגיעות הכי רחוק, והפנים למכבי תל אביב. יכול להיות שעלינו עם הרכב שאנחנו לא רגילים אליו, היו הרבה חיסורים, אבל אני רוצה גם לתת מילה טובה למי שנכנס ושיחק, היו פה הרבה שחקנים צעירים. לא פשוט, מועדון כמו מכבי חיפה זה יכול להיות מלחיץ, במיוחד כשלא הולך בהתחלה. אז היו כמה דברים לא הסתדרו, העיקר שיצאנו מרוצים".

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם גיא מלמד (שחר גרוס)

על מה שעבר עליו השנה עד שקיבל קרדיט מחודש: "האמת שתמיד האמנתי בעצמי, גם כשלא שיחקתי. ידעתי מה אני שווה. רק שנה שעברה סיימתי כמלך השערים של הליגה והצלחתי להגיע למספרים מטורפים. זה לא נעלם בכמה חודשים, ואני שמח שאני מוכיח את זה".

על המטרות שנשארו לקבוצה עד תום העונה אמר: "אני חושב שלקחת את הגביע יהיה הכי מתוק שיש בעונה כזאת שהתחלנו צולע ואנחנו עם פער די משמעותי. אבל אנחנו מסתכלים משחק-משחק, רוצים לשחק בעיקר התקפי ובבית לתת הצגות לקהל שלנו. חשוב להם לראות אותנו נותנים הכל, וגם השילוב של הצעירים – אני בטוח שכולם מרוצים מזה. אז לשחק, ליהנות ומה שיהיה יהיה".

על השאלה איך זה לשחק עם הצעירים אמר מלמד: "האמת שהם מאוד בוגרים, אני אומר לזכותם. אני גם בעצמי מרגיש ילד, אני מרגיש בגילם עם האנרגיות. אני אמנם כמעט כפול מהם בגיל, אבל זה לא אומר שאין לי את האנרגיות ואת האהבה למשחק. מצידי כל דקה להיות על המגרש. אבל כל הכבוד להם, שאפו, אחלה שחקנים. באמת הרבה זמן לא ראיתי שחקנים צעירים עם כל כך הרבה פוטנציאל".

על הקריאות בסיום של הקהל אמר: "הקהל רוצה שננצח את מכבי תל אביב? שמעתי אותם, וזה הכי חשוב להם בעולם. ננסה לשמח אותם, לבוא צנועים ולעשות תוצאה טובה ביום ראשון".