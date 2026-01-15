יום חמישי, 15.01.2026 שעה 08:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

המכביזם הופיע בדיוק ברגע האמת של העונה

האזינו לפודקאסט: ההצלות המרהיבות של אופק מליקה, הרוח המכביסטית שעטפה את הסיום, האם זה רגע המפנה של העונה והאם שאלת עתיד לאזטיץ' ירדה מהפרק?

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)

מכבי תל אביב עלתה לרבע גמר גביע המדינה אחרי ניצחון בדו קרב פנדלים על הפועל בדרבי הגדול, שכולם חיכו לו כל כך הרבה זמן והוא שוב ידע לספק את הסחורה. לא בתצוגת כדורגל מדהימה אבל בדרמה ששמורה רק לקרבות העירוניים בין מכבי להפועל. 

פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני התכנס כדי לסכם את המשחק, עם ההצלות המרהיבות של אופק מליקה, הרוח המכביסטית שעטפה את הסיום של המשחק דרך השחקנים הצעירים ובהם גם סייד אבו פרחי ואיתי בן חמו.

אז האם זהו רגע המפנה של העונה עבור הצהובים, האם החגיגות הגדולות ביציע בסיום ינקו את כל האווירה הרעה סביב המועדון, האם שאלת עתידו של לאזטיץ׳ ירדה סופית מהפרק אחרי הדרבי ומה יהיה הלאה? האזנה נעימה.

