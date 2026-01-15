"זוהי אולי נקודת המפנה של העונה עבורנו"

מכבי תל אביב רשמה אמש (רביעי) רגע גדול ראשון לעונה שלה. אחרי חצי עונה מלאה בכל כך הרבה רגעים בעייתיים, לפחות לעת עתה, הרצף ההיסטורי מול הפועל - נשמר. הצהובים עלו לרבע גמר גביע המדינה עם 4:5 בדו קרב פנדלים בלתי נשכח וזאת אחרי 1:1 ב-120 דקות, כאשר כבר מהדקה ה-65 שיחקו החניכים של ז'רקו לאזטיץ' בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של רוי רביבו.

למרות ההרחקה, לאזטיץ' הצליח לארגן את הקבוצה ולהעמיד אותה כמו שצריך עד הדקות האחרונות ולמעט הזדמנות אחת ענקית לפני סיום הארכת המשחק, שגם אותה עצר אופק מליקה, האדומים לא באמת היו קרובים או ראויים לצאת מהמשחק הזה עם ניצחון. בתוך כל האירועים שהתרחשו, מי שהתעלו במיוחד עוד לפני דו קרב הפנדלים הם הליו וארלה וסייד אבו פרחי, שהוזז לעמדת המגן השמאלי אחרי ההרחקה. בהארכה היה זה איתי בן חמו שנכנס ונתן עבודה גדולה וחשובה אחרי שטייריס אסאנטה נפצע ובסופו של דבר כמו מכביסט גדול כבש את הפנדל המכריע.

במכבי ת"א החמיאו לכולם על משחק הקרבה ולחימה קבוצתי, ואין עוררין כי היה משקל גדול לחבר'ה הצעירים בהישג הזה. ההרכב של הצהובים אמש היה בעל גיל ממוצע של 22.9, כאשר השחקן המבוגר ביותר שפתח היה עלי קמארה. גם בחילופים, דור פרץ ושגיב יחזקאל אולי מוגדרים "ותיקים", אבל בסופו של דבר בדו קרב הפנדלים מי שניגשו לבעוט ולקחו אחריות הם "הצעירים" - אלעד מדמון, איתמר נוי וכמובן בן חמו. גם אבו פרחי דייק מהנקודה בדו קרב והמחיש שוב כמה הוא ראוי להרבה תמיכה, אהבה והערכה מהקהל של מכבי ת"א.

"הייתה לי חוויה טובה, דומה לדרבי בסרביה"

מכאן מכבי ת"א תצא למשחק חוץ קשה מאוד בסמי עופר ביום ראשון מול מכבי חיפה, אליו היא תגיע ללא רביבו המורחק, וכאשר היא עוד צריכה להבין מי מבין השחקנים שיצאו עם התכווצויות וכאבים מהמשחק הזה, יכול לעמוד לרשותה. אמש ראינו את וארלה, אסאנטה וגם את קמארה סובלים מהרגליים והשאלה הגדולה מי מבין השלושה יוכל לשחק בראשון, מה שכמובן יתבהר מחר ובשבת. במכבי ת"א מקווים כי הניצחון, בדרך שהושג, עם חגיגות השמחה הגדולות עם הקהל בסיום, יתחברו יחדיו לכדי דרך חדשה באמת עבור הקבוצה שרחוקה שש נקודות מהמקום הראשון בליגת העל. "זוהי אולי נקודת המפנה של העונה", הסכימו על כך במועדון.

לאזטיץ': "המפתח היה משמעת. בן חמו? יש לו דם מכביסטי"

לאחר המשחק דיברו המאמן, ז׳רקו לאזטיץ', והבלם, איתי בן חמו.

ז'רקו, אפשר לומר שזה אחד הניצחונות הגדולים שלך במכבי תל אביב – משחק גביע, נוקאאוט, בעשרה שחקנים, עם מהפך באווירה. אתה מסכים?

"אולי. קשה לי לדרג ניצחונות, אבל זה בהחלט ניצחון גדול. מגיעות מחמאות גדולות לשחקנים שלי. הראינו גאווה, הראינו משמעת גבוהה לאורך כל המשחק, ובסופו של דבר גם קיבלנו את הפרס".

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מהרגע שרוי רביבו הורחק זה היה מאבק אדיר, וגם לפני כן זה היה משחק צמוד מאוד. הסיום בפנדלים, עם צעירים כמו איתי בן חמו שלוקחים אחריות, זה יכול להיות רגע מפנה של העונה?

"אני לא יודע. מה שחשוב זה הרגע הזה. הראינו את האיכות שלנו, אבל זה לא עניין של אופי, זה עניין של משמעת. זה משחק אחד, לא סוף העונה. עכשיו צריך לנוח, להתאושש, ולהתכונן בצורה טובה להמשך".



מה היה המפתח שלכם אחרי הכרטיס האדום לרביבו כדי להישאר במשחק?

"שיחקנו כקבוצה מההתחלה ועד הסוף. ניסינו כל הזמן לשחק את המשחק שלנו. ב-60 הדקות הראשונות שלטנו היטב גם הגנתית וגם התקפית. ספגנו שער מהבעיטה הראשונה שלהם, אחרי שתי החלקות של שחקנים שלנו, וגם סיומת מצוינת של השחקן שלהם, אבל מעבר לזה שיחקנו את הכדורגל שלנו, וזה היה הדבר הכי חשוב".

רוי רביבו מורחק (רדאד ג'בארה)

דיברת כבר עם אופק מליקה? זו אחת מעצירות הפנדל הגדולות שראינו.

"כן, בירכתי אותו. אבל אמרתי גם לשחקנים לפני הפנדלים, זה לא רק מי שבועט ומי השוער. כולנו צריכים להיות מליקה. כולנו צריכים להיות שם, לחיות ולמות עם הפנדלים ביחד".



דעתך על המשחק של סיסוקו היום?

"מדהים. באמת מדהים".



לפני דו קרב הפנדלים ראינו אותך מתייעץ עם אושר דוידה.

"זה תוכן אישי. הוא מכיר חלק מהשחקנים טוב ממני, אז התייעצתי איתו מה צריך להגיד לחלק מהם לפני שניגשים לפנדלים".

אושר דוידה והליו וארלה מתחבקים (רדאד ג'בארה)

בסיום ראינו שדור פרץ נקלע לעימות מילולי עם כמה אוהדים שקיללו אותו בזמן שהוא התחמם לפני שנכנס למשחק. אולי זה המקום שלך להסביר מה הוא מייצג עבור מכבי תל אביב?

"דור פרץ הוא הלב של הקבוצה. הוא אופי, הוא אישיות, הוא דוגמה לאיך שחקן של מכבי תל אביב צריך להתנהג. לצד כל מה שאמרתי, אני שמח מאוד שהצלחנו לתת ל-3,000 האוהדים שלנו ביציע ולרבים אחרים מחוץ לאצטדיון רגע כזה ותחושה כזו. אני מקווה שהם ימשיכו להגיע ולתמוך בנו".



ראינו את אבו פרחי משחק כמגן שמאלי אחרי ההרחקה והוא עשה את זה מצוין. מה דעתך עליו?

"מדהים. הוא עשה התקדמות גדולה בעונה שעברה, שיחק בעמדה הזו אצל שרון מימר בריינה גם בנבחרת הצעירה נגד הולנד כשישראל ניצחה הוא היה בתפקיד הזה, וזו דוגמה ליתרון של שחקן שיכול לשחק בכמה עמדות. הוא היה יוצא מן הכלל".

סייד אבו פרחי חוגג עם עידו שחר (חגי מיכאלי)

התחושה היא שכל מה שיכול להשתבש העונה, משתבש: כרטיסים אדומים, פנדלים מוחמצים, המון הולך לרעתכם בהרבה משחקים. הניצחון הזה ישנה את המגמה?

"אני לא אוהב להסתכל על הדברים ככה. אנחנו מנסים להשתפר יום אחרי יום ולהרוויח את מה שמגיע לנו. כשמשהו קורה נגדנו, אנחנו מתמודדים כקבוצה, כמועדון, כשחקנים וכצוות. היום הניסיון שלנו לשחק בעשרה שחקנים אפילו עזר לנו, כי כבר תרגלנו את זה לא מעט. אמרתי כל הזמן ואני עדיין אומר, בואו נראה במאי איפה נהיה".



קרווין אנדרדה נראה טוב יותר ממשחק למשחק, והיום אולי נתן את משחקו הטוב ביותר.

"כל השחקנים נתנו הכל. אנדרדה עבר פציעה, עכשיו הוא כשיר והוא מתחיל להראות את עצמו. הוא היה טוב, אבל הוא יכול להיות אפילו טוב יותר".

קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)

מה הוביל אותך לקחת החלטה כה אמיצה, לתת לאיתי בן חמו לבעוט פנדל מכריע כזה?

"ראיתי אותו בעיניים. אופי מצוין. שחקן של מכבי. דם מכביסטי. בגלל זה בחרתי בו".

בן חמו: "זה קצת מוזר, אבל הייתי מאוד רגוע לפני הבעיטה"

איתי, מאיפה מתחילים – מההצלה של אופק מליקה או מהסיומת שלך?

”חד משמעית מההצלה של מליקה. אם לא ההצלה המדהימה שלו, יכול להיות שלא היינו פה עכשיו ולא הייתי זוכה לחוות את הרגע הזה. כולנו מודים לו, ויודעים שזה היה חלק מאוד משמעותי מהניצחון".

איתי בן חמו (רועי כפיר)

המאמן סיפר שבחר בך כי “הדם שלך דם של מכביסט”. איך קיבלת את זה?

"קודם כל זה מאוד מחמיא לקבל דבר כזה מהמאמן. כאחד שגדל במועדון, זה באמת משהו שזורם אצלי בדם. אני מתרגש כשאני מדבר על זה, זה רגע שאתה חולם עליו מהרגע שאתה מתחיל לשחק כדורגל, דרך הנוער והנערים. כל הזמן שומעים על הדרבי, רוצים לחוות אותו, ואני שמח שניתנה לי הזכות לעשות את זה בקבוצה הבוגרת ובמדים האלה. זו חוויה מדהימה".



מה עבר לך בראש מהרגע שיצאת מעיגול האמצע לכיוון נקודת הפנדל?

"האמת שזה היה קצת מוזר, אבל הרגשתי מאוד רגוע. הוא ניסה לדבר איתי, אבל לא שמעתי בכלל מה הוא אמר. הייתי מאוד מפוקס וממוקד ברגע, ואני שמח שככה זה היה".



ניצחון בדרבי, בעשרה שחקנים, בגביע – זה יכול להשפיע על כל העונה?

"חד משמעית כן. להראות אופי כזה נותן הרבה אנרגיה ודחיפה קדימה. אנחנו נהנה מהערב הזה, אבל כבר ממחר נתחיל להתכונן למשחק הבא, כי זה חשוב מאוד עבורנו".

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)

בהרכב היו מעט מאוד שחקנים עם ניסיון קודם בדרבי. כמה הייתם באמת מוכנים לרגע הזה?

"נכון שלא לכולם היה ניסיון בדרבי בוגרים, אבל יש פה הרבה שחקנים שגדלו במחלקת הנוער וחוו דרבים. זה לא אותו דבר, אבל אנחנו גדלים על המשמעות של המשחק הזה. התכוננו אליו כמו לכל משחק, אבל ידענו עד כמה הוא חשוב למועדון ולאוהדים ואני חושב שראו את זה על המגרש באופי שהצגנו".



ברגע שמליקה עצר את הפנדל הרגשתם שזה שלכם?

"אני אגיד את האמת, כן. מהרגע שהוא עצר את הפנדל, גם אני וגם השחקנים הרגשנו שזה הולך לכיוון שלנו. זה רגע שקשה להסביר במילים".



ברמה האישית התחלת את העונה בלי דקות, ואז קיבלת הזדמנות והוכחת את עצמך. איך אתה עם התהליך שלך?

"ברור שלא לשחק זה לא קל ולא כיף, אבל כאחד שגדל במועדון הזה, תמיד רציתי להיות חלק ממנו. ידעתי שיכול להיות שאשחק פחות בהתחלה, אבל הייתי שלם עם זה. אני שמח ומאושר על ההזדמנות שקיבלתי, ומקווה להמשיך להיות חלק מהדרך הזו עוד הרבה זמן".