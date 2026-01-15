העדכון החיובי בנוגע לפציעתו של דני אבדיה

דני אבדיה מתקרב לחזרה למגרשים, לאחר שבדוח הפציעות המעודכן של ה-NBA מצבו שודרג לסטטוס של בספק לקראת המשחק מול אטלנטה. מדובר בהתפתחות חיובית עבור פורטלנד, לאחר שהפורוורד הישראלי סבל מפציעה בגב שנראתה תחילה ככזו שעלולה להשבית אותו לזמן ארוך יותר.

אבדיה נפגע בדקות הסיום של ההפסד לניו יורק, פציעה שבעקבותיה נאלץ להחמיץ את המשחק הבא של הבלייזרס מול גולדן סטייט. הצוות הרפואי של הקבוצה בחר לנהוג בזהירות ולא לסכנו, אך כעת נראה כי מצבו משתפר בהדרגה, גם אם עדיין לא הוגדר ככשיר באופן מלא.

במקביל, גם ג’רמי גרנט רשם שיפור במצבו הרפואי ושודרג לסטטוס Questionable (בסימן שאלה), לאחר שסבל מדלקת בגיד אכילס ברגל שמאל והחמיץ 15 משחקים. גרנט כבר הוגדר קודם לכן כ’בספק’, וכעת קיימת אפשרות ממשית שישוב לסגל, מה שעשוי להוסיף עומק וניסיון חשובים לקבוצה.

עם זאת, הסגל של פורטלנד ממשיך להיות חסר במיוחד. סקוט הנדרסון, מאטיס ת’ייבול, קריס מארי, בלייק ווסלי ודמיאן לילארד עדיין מחוץ לרוטציה, מה שמציב את הבלייזרס בפני אתגר משמעותי בכל הנוגע לעומק וליציבות. על רקע זה, חזרה אפשרית של אבדיה, גם אם בהדרגה, עשויה להיות משמעותית מאוד עבור הקבוצה בתקופה הקרובה.