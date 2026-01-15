יום חמישי, 15.01.2026 שעה 06:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
61%3784-389833ניו יורק ניקס
60%4039-412635פילדלפיה 76'
57%4187-422437טורונטו ראפטורס
55%4467-455138קליבלנד קאבלירס
51%4137-416735מיאמי היט
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4320-423136שיקגו בולס
47%4518-449938אטלנטה הוקס
42%4159-402336מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
29%3876-371134ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4420-410337אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3796-421635אוקלהומה ת'אנדר
69%4237-442436דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
65%3826-397834סן אנטוניו ספרס
64%3651-390133יוסטון רוקטס
61%3840-380833לוס אנג'לס לייקרס
60%3916-404135פיניקס סאנס
57%4174-430037גולדן סטייט ווריורס
46%4388-429537פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
36%4561-433836יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
26%4759-447139ניו אורלינס פליקנס

העדכון החיובי בנוגע לפציעתו של דני אבדיה

מתקרב לחזרה: לאחר שהחמיץ את גולדן סטייט עקב הפציעה בגבו, הישראלי מוגדר כ"בספק" למשחק מול אטלנטה, כאשר מצבו משתפר בהדרגה. כל הפרטים בפנים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה מתקרב לחזרה למגרשים, לאחר שבדוח הפציעות המעודכן של ה-NBA מצבו שודרג לסטטוס של בספק לקראת המשחק מול אטלנטה. מדובר בהתפתחות חיובית עבור פורטלנד, לאחר שהפורוורד הישראלי סבל מפציעה בגב שנראתה תחילה ככזו שעלולה להשבית אותו לזמן ארוך יותר.

אבדיה נפגע בדקות הסיום של ההפסד לניו יורק, פציעה שבעקבותיה נאלץ להחמיץ את המשחק הבא של הבלייזרס מול גולדן סטייט. הצוות הרפואי של הקבוצה בחר לנהוג בזהירות ולא לסכנו, אך כעת נראה כי מצבו משתפר בהדרגה, גם אם עדיין לא הוגדר ככשיר באופן מלא.

במקביל, גם ג’רמי גרנט רשם שיפור במצבו הרפואי ושודרג לסטטוס Questionable (בסימן שאלה), לאחר שסבל מדלקת בגיד אכילס ברגל שמאל והחמיץ 15 משחקים. גרנט כבר הוגדר קודם לכן כ’בספק’, וכעת קיימת אפשרות ממשית שישוב לסגל, מה שעשוי להוסיף עומק וניסיון חשובים לקבוצה.

עם זאת, הסגל של פורטלנד ממשיך להיות חסר במיוחד. סקוט הנדרסון, מאטיס ת’ייבול, קריס מארי, בלייק ווסלי ודמיאן לילארד עדיין מחוץ לרוטציה, מה שמציב את הבלייזרס בפני אתגר משמעותי בכל הנוגע לעומק וליציבות. על רקע זה, חזרה אפשרית של אבדיה, גם אם בהדרגה, עשויה להיות משמעותית מאוד עבור הקבוצה בתקופה הקרובה.

